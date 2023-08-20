Шаман Габышев полностью вылечился и решил дойти до Вашингтона, чтобы изгнать Байдена

Якутского шамана Александра Габышева, принудительно госпитализированного после попытки дойти до Москвы, признали полностью излечившимся и выписали из больницы. Стоя на пороге медицинского учреждения, Габышев поблагодарил лечивших его медиков и дал импровизированную пресс-конференцию.

«Мне смешно и немного стыдно, что я пытался при помощи каких-то обрядов отменить выбор всего многонационального народа России», – признался Габышев.

Впрочем шаман не планирует оставаться в стороне от общественной жизни. Он захотел «переломить положение на фронтах информационной войны, раскрыть глаза жертвам русофобской пропаганды». Чтобы вырвать жителей Америки из пелены антироссийской лжи, Габышев отправится в Вашингтон, и проведёт там ряд религиозных церемоний, которые привлекут внимание простых американцев к преступлениям глобалистов и ускорят импичмент президента Байдена.

К своим мероприятиям он планирует привлечь активистов BLM и престарелого доктора Хайдера. На территории России информационную и обрядовую поддержку Габышеву окажут активисты НОД и «Отрядов Путина». С визой шаману обещали помочь знакомые – предприниматели в сфере спортивного питания.

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