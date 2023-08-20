 

Economist – Германия вновь стала «больным пациентом» Европы

20.08.2023, 15:28, Новости дня
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После десятилетий экономического процветания Германия вновь стала «больным пациентом» Европы, пишет The Economist. Слишком долго немецкие власти наслаждались успехами своей промышленности, работавшей на дешёвом российском газе, и не инвестировали деньги в развитие новых технологий. А теперь ФРГ оказалась среди отстающих. Её экономика сокращается, пока другие растут. И тому есть разнообразные причины, поясняет британское издание.


AP

25 лет назад издание The Economist назвало Германию «больным пациентом» Европы. Тогда экономика страны страдала от последствий объединения, закостеневшего рынка труда и снижающегося спроса на экспорт, из-за чего безработица достигла двузначных чисел. Но после ряда реформ в поздние 2000-ые годы наступила золотая эпоха. ФРГ стала «предметом зависти конкурентов». Но пока государство процветало, мир не стоял на месте, а сейчас Германия вновь оказалась среди отстающих.

Немецкая экономика стагнирует или сокращается вот уже третий квартал подряд, продолжает The Economist. И по оценке Международного валютного фонда, в ближайшие пять лет она будет расти гораздо медленнее, чем американская, британская, французская и испанская. И тому есть разнообразные причины, многие из которых не связаны с недавними геополитическими событиями.

Годами немецкие власти, наслаждаясь успехами традиционных видов промышленности, не инвестировали деньги в новые технологии. Доля таких вложений от ВВП в стране в два раза меньше, чем в США и Франции. Развитию мешает и свойственный немцам «бюрократический консерватизм». Получение разрешения на ведение бизнеса занимает 120 дней, что в два раза дольше среднего срока в Организации экономического сотрудничества и развития.

К тому же немецкая автомобильная промышленность теряет свою долю на китайском рынке, проигрывая местным производителям. При этом Германия лишилась дешёвого российского газа, отказалась от ядерной энергетики, а так называемый «энергетический переход» на возобновляемые источники энергии продвигается очень медленно. Всё это приводит к снижению конкурентоспособности немецких предприятий.

К тому же в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, продолжает издание. Это связано и с демографическим проблемами и с тем, что миграционная система в ФРГ устроена таким образом, что в ней отдаётся предпочтение беженцам, а не желающим приехать в страну профессионалам. А ведь, привлекая их, Берлин мог бы решить ещё одну свою серьёзную проблему с дефицитом учителей.

Чтобы преодолеть кризис, немецкому правительству необходимо смотреть вперёд, поддерживать новые компании, развивать инфраструктуру, технологии и воспитывать новые таланты, а также отказаться от своей чрезмерно сдержанной финансовой политики, превративший правила сбалансированного бюджета в какой-то «фетиш». Но немецкое коалиционное правительство слишком раздроблено. Входящие в него партии ни о чём не могут договориться. Они также опасаются совершать какие-либо радикальные шаги, потому что боятся таким образом сыграть на руку «Альтернативе для Германии», которая стремительно набирает популярность. Так что скорее всего политики в Берлине продолжат делать всё так, как делали раньше, но вернуться в золотую пору так не получится.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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