Economist – Германия вновь стала «больным пациентом» Европы

После десятилетий экономического процветания Германия вновь стала «больным пациентом» Европы, пишет The Economist. Слишком долго немецкие власти наслаждались успехами своей промышленности, работавшей на дешёвом российском газе, и не инвестировали деньги в развитие новых технологий. А теперь ФРГ оказалась среди отстающих. Её экономика сокращается, пока другие растут. И тому есть разнообразные причины, поясняет британское издание.



AP

25 лет назад издание The Economist назвало Германию «больным пациентом» Европы. Тогда экономика страны страдала от последствий объединения, закостеневшего рынка труда и снижающегося спроса на экспорт, из-за чего безработица достигла двузначных чисел. Но после ряда реформ в поздние 2000-ые годы наступила золотая эпоха. ФРГ стала «предметом зависти конкурентов». Но пока государство процветало, мир не стоял на месте, а сейчас Германия вновь оказалась среди отстающих.

Немецкая экономика стагнирует или сокращается вот уже третий квартал подряд, продолжает The Economist. И по оценке Международного валютного фонда, в ближайшие пять лет она будет расти гораздо медленнее, чем американская, британская, французская и испанская. И тому есть разнообразные причины, многие из которых не связаны с недавними геополитическими событиями.

Годами немецкие власти, наслаждаясь успехами традиционных видов промышленности, не инвестировали деньги в новые технологии. Доля таких вложений от ВВП в стране в два раза меньше, чем в США и Франции. Развитию мешает и свойственный немцам «бюрократический консерватизм». Получение разрешения на ведение бизнеса занимает 120 дней, что в два раза дольше среднего срока в Организации экономического сотрудничества и развития.

К тому же немецкая автомобильная промышленность теряет свою долю на китайском рынке, проигрывая местным производителям. При этом Германия лишилась дешёвого российского газа, отказалась от ядерной энергетики, а так называемый «энергетический переход» на возобновляемые источники энергии продвигается очень медленно. Всё это приводит к снижению конкурентоспособности немецких предприятий.

К тому же в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, продолжает издание. Это связано и с демографическим проблемами и с тем, что миграционная система в ФРГ устроена таким образом, что в ней отдаётся предпочтение беженцам, а не желающим приехать в страну профессионалам. А ведь, привлекая их, Берлин мог бы решить ещё одну свою серьёзную проблему с дефицитом учителей.

Чтобы преодолеть кризис, немецкому правительству необходимо смотреть вперёд, поддерживать новые компании, развивать инфраструктуру, технологии и воспитывать новые таланты, а также отказаться от своей чрезмерно сдержанной финансовой политики, превративший правила сбалансированного бюджета в какой-то «фетиш». Но немецкое коалиционное правительство слишком раздроблено. Входящие в него партии ни о чём не могут договориться. Они также опасаются совершать какие-либо радикальные шаги, потому что боятся таким образом сыграть на руку «Альтернативе для Германии», которая стремительно набирает популярность. Так что скорее всего политики в Берлине продолжат делать всё так, как делали раньше, но вернуться в золотую пору так не получится.

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