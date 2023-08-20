Казино шаговой доступности. И под «крышей»

Прокуратура Петербурга одобрила обвинительное заключение и направила в суд дело о «подпольных казино».



Силовики взяли подпольное казино в Хабаровске. Оперативная съемка

К ответственности привлечен администратор подпольного игорного клуба. Организаторы если и установлены, остались за рамками дела. Как показывает статистика, в нынешнем году количество уголовных дел по игорной деятельности — как возбужденных, так и переданных в суд — заметно уменьшилось. Почему? Вот что рассказали сотрудники прокуратуры и управления по борьбе с экономическими преступлениями.«Налоги» в карманы проверяющим

Как следует из материалов уголовного дела, нелегальный игорный клуб, действовавший в Кировском районе Петербурга с апреля по декабрь 2022 года, был оборудован довольно качественно. Там были установлены игровые автоматы с прямым приемом денег. Они на порядок дороже, чем те, где администратор сам вводит в автомат сумму, которую клиент платит лично ему. К тому же аппараты через интернет были соединены в единую сеть с несколькими другими клубами. Поэтому возможный джекпот складывался из суммы сразу на нескольких «одноруких бандитах», находившихся в разных помещениях, чьих адресов в материалах дела пока нет.

Как нам пояснили в прокуратуре Петербурга, это дело — лишь небольшой осколок более крупного. Обвиняемый пошел на сделку со следствием (подробности не разглашаются, но, скорее всего, он дал показания, чтобы можно было привлечь к ответственности не только персонал клубов, но и возможных владельцев), поэтому его дело было выделено в отдельное производство и поступило в суд, где будет рассмотрено в особом порядке. Уголовные дела в отношении других соучастников преступления еще расследуются.

Игорная деятельность в РФ была сильно ограничена с 1 июля 2009 года, когда на территории страны запретили заниматься организацией азартных игр. Поиграть в покер, блек-джек, испытать судьбу в рулетку или на игровом автомате стало возможным лишь в строго определенных игровых зонах. Именно с тех пор правоохранительные органы регулярно закрывают подпольные игровые клубы и казино, которые столь же регулярно появляются вне игровых зон.

— Лично я считаю, что с игровыми зонами правительство РФ сильно ошиблось, — поделился своим мнением бывший заместитель директора казино в Петербурге Александр Никонов.

— Единственный плюс от этого запрета — стало гораздо меньше тех, кто случайно забрел в игровой клуб и проиграл там все деньги. В то же время больные «игроманией» в нынешнюю пору даже по телефону могут состояние спустить, приложений в интернете масса. Не спорю, было довольно много тех, кто зашел в казино под влиянием спиртного, ну так на игровой автомат он мог в обычном магазине наткнуться. А в большие заведения такие не ходили. Так что ограничить их походы в азартные места можно было сотней других способов. Например, закрыть маленькие залы, оставив лишь большие площадки, и определить строгий дресс-код для прохода. Во многих западных странах именно так и сделано. Там игровой автомат в ближайшем магазине или в переходе метро не встретишь, а с казино государство имеет постоянный и немалый доход.

В РФ рубанули сплеча и потеряли налоговых отчислений на пару десятков млн в валютном эквиваленте в год. Казино и клубов хоть и стало меньше, но они никуда не исчезли и продолжают работать не только в Крыму или Владивостоке, а во всех больших городах.

Те, кто занимается организацией игорного бизнеса, теперь деньги платят не государству, а возможным проверяющим. Давно не секрет, что все подпольные казино и клубы «крышуются» правоохранительными органами.

Договорные налеты

Как рассказал «Новой» сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и области Михаил Н., чаще всего «крышеванием» подпольных игорных клубов, покер-клубов и казино занимаются районные управления МВД. В данном случае разделение идет по административно-территориальному признаку: на чьей «земле» казино работает, тем полицейским хозяин подпольного клуба и платит. Но бывает и так, что «крышующие» сидят в более высоких кабинетах.

— Сейчас настолько все перепуталось, что вообще непонятно, кто кого «крышует», — говорит Михаил. — Большие начальники вполне способны сами организовать подпольные казино, денег на это у них хватит. Так что если мерить категориями 90-х, они уже не «крыши», а вполне себе «барыги». Но охранять такие заведения все равно нужно, и бывает, что полицейские начальники за охраной обращаются к преступным группировкам. С коллегами с «земли» частенько связываться себе дороже: сам на себя компромат даешь. Но кто с какой точки имеет свой процент, всегда можно узнать довольно просто и быстро.

По словам Михаила, получая сигнал о деятельности подпольного игорного клуба или казино, сотрудники УЭБ и ПК в первую очередь выясняют, кому данная точка принадлежит и кому платит хозяин клуба или казино за «крышу». Иначе во время реализации можно собственного начальника в качестве подозреваемого увидеть.

Поэтому и выясняют все очень тщательно. Дальше чаще всего проводят договорную операцию. Полицейские из Главка в тесном сотрудничестве с коллегами из районного управления громко (чаще всего под камеры) закрывают точку, где в тот момент никого из владельцев или VIP-клиентов нет.

— А дальше все просто, — продолжает Михаил. — Игровые автоматы арестовывают и помещают на склад, затем они «приходят в негодность» и утилизируются. Во всяком случае, в бумагах будет так и сказано. А на самом деле игровые автоматы возвращают владельцу. Он устанавливает аппараты в новом помещении, и точка опять начинает работу. Такими «налетами» убивают сразу несколько зайцев. Во-первых, демонстрируют, что полицейские из УЭБ работают. Во-вторых, в отчетности появляются вожделенные «палки» (раскрытые преступления). В-третьих, местному начальству в очередной раз напоминают, что с Главком делиться надо. Есть еще и в-четвертых, и в-пятых, и в-десятых. Ну а задержанных во время облав чаще всего отпускают, назначив штраф или условный срок.

По статистике рассмотрения уголовных дел в судах РФ, опубликованной на сайте «АПИ-press» (Агентство правовой информации), в 2022 году в РФ по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) были привлечены к уголовной ответственности 1164 человека. 57 из них получили реальные сроки, 735 приговорены условно, остальные отделались штрафами или ограничением свободы.

2022 год стал рекордным по числу привлеченных к суду по «игорной» статье (в 2021-м перед судом предстали 946 человек, в 2020-м — 762, в 2019-м — 1067). В то же время количество тех, кто получил реальный срок (по части 3 статьи 171.2 предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы), неуклонно снижается. В 2019 году таких было 85 человек, в 2020-м — 63, в 2021-м — 58 (напомним, это по всей России). Скорее всего, статистика за 2023 год покажет еще более резкий спад показателей.

Как рассказали «Новой» в прокуратуре Петербурга, в 2021 году в суды было направлено 33 уголовных дела по фактам организации незаконных игр. В 2022-м — 24 дела, в нынешнем году — пока всего 10. К концу года эта цифра может увеличиться, но не в разы. К тому же некоторая часть направляемых в суды дел тянется еще с прошлых годов. Если сравнить судебную статистику и данные прокуратуры, станет ясно, что дела по статье 171.2 УК РФ тоже могут расследоваться годами. Например, в 2022 году прокуратура подписала 24 обвинительных заключения, а судебное следствие шло по 38 делам.

— Для Петербурга с его 10-миллионным потенциалом (если учесть незаконных мигрантов и туристов, тоже посещающих казино и подпольные клубы) 30–40 дел в год — даже не капля в море, а молекула в океане, — считает сотрудник УЭБ и ПК. — Но все-таки работа велась.

А в нынешнем году в управлении появилось почти официальное указание — подпольными клубами и казино пока не заниматься. Мое мнение: во время демонтажа и последующей новой установки игровые автоматы иногда ломаются, а заменить их нечем. Если раньше их можно было за границей заказать и привезти под видом компьютеров, то сейчас в связи с санкциями это сделать проблематично. Вот и стали беречь оборудование.

(продолжает) В таких условиях будут, скорее всего, накрывать не игорные клубы с автоматами, а именно казино. Ведь покерный стол можно сделать из «подручного материала», а «однорукого бандита» на коленке не соберешь.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

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