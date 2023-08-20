 

Новая портативная игровая консоль AYN Odin 2 на базе Snapdragon 8 Gen 2 оценена в $299

20.08.2023, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Портативная игровая консоль AYN Odin 2, работающая на Android и оснащенная чипом Snapdragon 8 Gen 2, была подробно представлена компанией AYN Technologies. Согласно информации от портала Gizmochina, консоль предлагает множество возможностей.

Игровая система Odin 2 оснащена 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p. Хотя частота обновления изображения не указана, внимание привлекает ее качество. За высокую производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемый оперативной памятью типа LPDDR5X и встроенным накопителем стандарта UFS 4.0.

Для оптимальной работы консоли предусмотрена система активного охлаждения. Наличие разъемов Micro HDMI и USB-C 3.1 позволит подключать внешние экраны и аксессуары, расширяя функциональность устройства. Габариты AYN Odin 2 составляют 225x98x17 мм, а вес равен 420 граммам.

Одной из ключевых особенностей устройства является его доступная цена по сравнению с аналогичными смартфонами. Вариант консоли Odin 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти предлагается на предзаказе всего за $299 (примерно 27,9 тысяч рублей). Более мощная версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценивается в $449 (примерно 41,9 тысяч рублей). При продаже без предварительного заказа цены будут на $40-50 выше в зависимости от объема встроенной и оперативной памяти.

Интересно отметить, что в сравнении с ноутбуками, портативная консоль Ayaneo Kun на Windows 11 получит более емкий аккумулятор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Новый iPhone 15 будет поставляться в комплекте с разноцветными плетенными проводами USB-C**

20.08 / Российские учёные создали самоцензурирующуюся бумагу

20.08 / Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила 1 ТБ встроенной памяти

20.08 / Началась подготовка к спуску модуля «Чандраян-3» индийской лунной миссии

20.08 / Мнение: Медведева правда

20.08 / Суд впервые дал реальный срок за использование иностранных слов

20.08 / Мнение: При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

20.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Год назад погибла пропагандистка войны Даша Дугина

20.08 / Объем поставок российской нефти в Китай с января по июль увеличился на 25,2%

20.08 / На форуме «Армия-2023» показана технология дополненной реальности в хирургии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика