Новая портативная игровая консоль AYN Odin 2 на базе Snapdragon 8 Gen 2 оценена в $299

Портативная игровая консоль AYN Odin 2, работающая на Android и оснащенная чипом Snapdragon 8 Gen 2, была подробно представлена компанией AYN Technologies. Согласно информации от портала Gizmochina, консоль предлагает множество возможностей.

Игровая система Odin 2 оснащена 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p. Хотя частота обновления изображения не указана, внимание привлекает ее качество. За высокую производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемый оперативной памятью типа LPDDR5X и встроенным накопителем стандарта UFS 4.0.

Для оптимальной работы консоли предусмотрена система активного охлаждения. Наличие разъемов Micro HDMI и USB-C 3.1 позволит подключать внешние экраны и аксессуары, расширяя функциональность устройства. Габариты AYN Odin 2 составляют 225x98x17 мм, а вес равен 420 граммам.

Одной из ключевых особенностей устройства является его доступная цена по сравнению с аналогичными смартфонами. Вариант консоли Odin 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти предлагается на предзаказе всего за $299 (примерно 27,9 тысяч рублей). Более мощная версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценивается в $449 (примерно 41,9 тысяч рублей). При продаже без предварительного заказа цены будут на $40-50 выше в зависимости от объема встроенной и оперативной памяти.

Интересно отметить, что в сравнении с ноутбуками, портативная консоль Ayaneo Kun на Windows 11 получит более емкий аккумулятор.