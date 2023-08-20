 

Новый iPhone 15 будет поставляться в комплекте с разноцветными плетенными проводами USB-C**

20.08.2023, 14:35, Разное
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Изображения плетенных проводов USB-C для будущего iPhone 15 были опубликованы инсайдером Majin Bu, информирует портал WCCFtech. Комплект кабелей, предназначенных для iPhone 15, включает в себя несколько ярких разноцветных вариантов.

Эти плетеные USB-C провода, аналогичные тем, что используются в ноутбуках Apple MacBook Air, будут соответствовать цветовой гамме корпуса смартфона. По всей видимости, Apple придерживается этой концепции, чтобы подчеркнуть индивидуальность своих устройств.

Важно отметить, что вся линейка новых смартфонов Apple, включая iPhone 15, будет оборудована разъемом USB-C, который заменит проприетарный разъем Lightning. Это изменение может сказаться на комплектации новых устройств.

Согласно экспертам WCCFtech, базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут поставляться с обычными USB-проводами. Однако iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут комплектоваться цветными плетенными USB-C кабелями. Такой подход позволит Apple усилить различия между стандартными и более продвинутыми версиями смартфонов.

Majin Bu, который предоставил фотографии утечки, признался, что не может подтвердить их подлинность.

Слухи говорят, что официальная презентация смартфонов iPhone 15, а также умных часов Apple Watch Series 9 и второго поколения Watch Ultra, состоится 12 сентября.


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