Российские учёные создали самоцензурирующуюся бумагу

После вынесения закона о запрете ЛГБТ-пропаганды на прилавках книжных магазинов появились произведения, содержащие посреди текста чёрные полосы и пропуски.

Как оказалось, это были экспериментальные образцы книг, напечатанной на самоцензурирующейся бумаге.

Проект ведёт из сотрудников Института органической химии РАН. Под него началом сначала была создана бумага, умеющая пигментировать целые строчки и делать их нечитаемыми. Затем учёные создали бумагу, которая умеет растворять пигмент типографских чернил – текст просто исчезает, а бумага становится пригодной для повторного использования (рукописей).

Для экспериментальных образцов в состав бумаги добавляли специальный раствор, цензурирующие свойства которого активируются при подаче определённого радиосигнала. На каждой строчке характеристики раствора немного варьируются и реагируют на разные сигналы, поэтому государственные органы смогут растворять чернила построчно, а не во всей книге. Технология может быть применена для книг длиной в 6-8 тысяч строк (220-300 страниц).

Новая технология уже запатентована и постепенно внедряется в книгопечатание по всей России. Предполагается, что радиопередатчики, отдающие команды на цензуру, установят на коммунальный транспорт и самолёты, поэтому технология будет работать не во всех регионах. В будущем облучение хотят проводить со спутников – это позволит воздействовать даже на книги, вывезенные из страны.

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