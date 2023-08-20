 

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила 1 ТБ встроенной памяти

20.08.2023, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французский портал iPhoneSoft информирует, что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет оснащена впечатляющим объемом встроенного хранилища – 1 ТБ. Эти сведения подтверждает разработчик, который прошел тестирование данного устройства.

Источник, имеющий доступ к двум различным гарнитурам Vision Pro, утверждает, что в обоих случаях был установлен накопитель емкостью 1 ТБ. Данные о ёмкости были обнаружены тестировщиком в настройках во время использования гарнитуры в лаборатории разработчиков Apple.

Учитывая возможность гарнитуры снимать видео на встроенные камеры и воспроизводить 3D-контент, 1 ТБ памяти для Vision Pro может оказаться недостаточным. Существует вероятность, что Apple предложит покупателям модели с 2 и 4 ТБ памяти.

На момент презентации Vision Pro, Apple не раскрывала информацию о ёмкости встроенного хранилища устройства, поэтому данный факт требует дополнительного подтверждения. Продажи гарнитуры начнутся в США в начале 2024 года по цене от $3,5 тыс. рублей. Доступность устройства в других странах пока не была озвучена.

Стоит также отметить, что ранее было объявлено о том, что новый iPhone получит самую быструю зарядку в истории смартфонов Apple.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Началась подготовка к спуску модуля «Чандраян-3» индийской лунной миссии

20.08 / Мнение: Медведева правда

20.08 / Суд впервые дал реальный срок за использование иностранных слов

20.08 / Мнение: При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

20.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Год назад погибла Даша Дугина

20.08 / Объем поставок российской нефти в Китай с января по июль увеличился на 25,2%

20.08 / На форуме «Армия-2023» показана технология дополненной реальности в хирургии

20.08 / “Краснодар” и “Локомотив” сыграли вничью в 5 туре РПЛ

20.08 / Росимущество выяснило, что Дмитрий Медведев не вернул один из ядерных чемоданчиков после окончания президентского срока

20.08 / Мнение: О свете в конце тоннеля… Когда и как спецоперация завершится?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика