Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила 1 ТБ встроенной памяти

Французский портал iPhoneSoft информирует, что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro будет оснащена впечатляющим объемом встроенного хранилища – 1 ТБ. Эти сведения подтверждает разработчик, который прошел тестирование данного устройства.

Источник, имеющий доступ к двум различным гарнитурам Vision Pro, утверждает, что в обоих случаях был установлен накопитель емкостью 1 ТБ. Данные о ёмкости были обнаружены тестировщиком в настройках во время использования гарнитуры в лаборатории разработчиков Apple.

Учитывая возможность гарнитуры снимать видео на встроенные камеры и воспроизводить 3D-контент, 1 ТБ памяти для Vision Pro может оказаться недостаточным. Существует вероятность, что Apple предложит покупателям модели с 2 и 4 ТБ памяти.

На момент презентации Vision Pro, Apple не раскрывала информацию о ёмкости встроенного хранилища устройства, поэтому данный факт требует дополнительного подтверждения. Продажи гарнитуры начнутся в США в начале 2024 года по цене от $3,5 тыс. рублей. Доступность устройства в других странах пока не была озвучена.

Стоит также отметить, что ранее было объявлено о том, что новый iPhone получит самую быструю зарядку в истории смартфонов Apple.