 

Упс! Связь со станцией «Луна-25» потеряна. Похоже аппарат разбился при столкновении с Луной

20.08.2023, 13:04, Новости дня
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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос».

В государственной корпорации заявили, что 19 августа около 14:57 по Москве связь с аппаратом была потеряна. Это произошло после того, как двигателями станции был выдан импульс «для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты». Накануне в «Роскосмосе» заявили, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация».

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами причин потери аппарата займется специальная межведомственная комиссия, отметили в «Роскосмосе».

Автоматическая станция «Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Первоначально запустить зонд к Луне планировалось еще в 2014 году.

«Луну-25» запустили с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. 21 августа она должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. В ходе миссии аппарат должен был отработать технологию мягкой посадки и заниматься разведкой ресурсов, в том числе воды.


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