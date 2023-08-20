Началась подготовка к спуску модуля «Чандраян-3» индийской лунной миссии

Индийский посадочный модуль миссии на Луну, известной как «Чандраян-3», успешно провел второй этап снижения орбиты в преддверии своего планируемого спуска на поверхность Луны. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Индийской организации космических исследований.

Согласно сообщению организации, «После завершения данного этапа модуль пройдет внутренние проверки и ожидание на определенной посадочной площадке. Планируется начать спуск 23 августа, примерно в 17:45 (по местному времени, 15:15 по московскому времени)».

Успешное снижение и последующая посадка модуля сделают Индию четвертой страной в мире, достигшей данного успеха. Предыдущие страны, осуществившие подобные миссии – СССР, США и Китай.

Напомним, что миссия «Чандраян-3» была запущена 14 июля, и уже 5 августа аппарат достиг лунной орбиты.

Ранее Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, сообщал, что текущая орбита автоматической станции «Луна-25» не позволяет получить снимки посадочных модулей космических кораблей США типа «Аполлон». Эти снимки подтверждают факт высадки американских астронавтов на поверхность Луны.