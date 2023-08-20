 

Fox News – «эпидемия безумия» — американцы в ужасе от наплевательского отношения Байдена к своей стране

20.08.2023, 11:45, Новости дня
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В то время как Байден отправил на Украину ещё 200 миллионов долларов, жертвы пожаров на Мауи получат по 700 долларов каждый, отмечает Fox News. Американцы называют это «крупнейшим скандалом». По их словам, катастрофа на Гавайях стала «результатом фанатизма» властей, которые в погоне за климатической политикой и помощью Украине совсем забыли про свой народ.

Это безумие! Очень кратко, Стив: мы знаем, что Байден пообещал выплатить жертвам пожара на Мауи по 700 долларов, и на той же неделе — ещё 200 миллионов долларов Украине. Американцы задаются вопросом, каков же наш финансовый приоритет? На что мы тратим большие суммы денег?

СТИВ МУР: Это один из крупнейших скандалов. Я очень рад, что вы освещаете эту тему, Тэмми. Вчера The Wall Street Journal на первой полосе сообщил, что либеральные демократы потратили больше денег на борьбу с изменениями климата на Гавайях, чем на борьбу с лесными пожарами. Лесные пожары на Гавайях и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства.

Они (власти. — ИноТВ) были сосредоточены на новой энергетике, на возобновляемых источниках энергии. Одним из аргументов также является то, что электрическая компания тогда проигнорировала ремонт своей инфраструктуры. Вот почему необходимо провести расследование. Чтобы определить, так ли это на самом деле.

СТИВ МУР: Тэмми, они умоляли о деньгах! Они умоляли о деньгах, потому что знали, что лесной пожар — очень даже реальная возможность. И власти ничего не делали, потому что были озабочены тем, как мы будем использовать солнечную энергию, энергию ветра и тому подобные вещи. Это эпидемия безумия! 

Это действительно так.

ШОН ДАФФИ: Единственным преимуществом этой ситуации для них было то, что СМИ начали с того, что сказали: это глобальное потепление, и мы должны принимать все эти радикальные и дополнительные меры. Но теперь мы видим, что это был провал правительства. Энергетические компании на самом деле не расчищали туннели под своими линиями и не использовали воду для тушения пожаров. Это проблема государственной политики, а не изменения климата!

Да, в каком-то смысле именно климатический фанатизм стал причиной этого, принимаемые государством решения.

Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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