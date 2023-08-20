 

Мнение: Медведева правда

20.08.2023, 11:34, Разное
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Президент России Владимир Путин еще 24 февраля 2022 года рассказал населению страны, что цель специально военной операции России на Украине – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам Путина, планировалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Прошло полтора года. И с удивлением читаю у Дмитрия Медведева совсем другие цели спецоперации. А Медведев, между прочим, не болтливый таксист, не шустрый продавец шаурмы, тем более – не бабка на лавочке у подъезда хрущевки, а зампред Совбеза России.

Вот что написал Медведев в своем Telegram-канале:

«…мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться.

….только так – полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее.

Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся».
Отсюда

Выходит, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обманул население России, называя более локальные задачи локальной спецоперации – «демилитаризацию и денацификацию Украины»?

Получается, что еще 24 февраля 2022 года руководство России уже знало, что главная цель спецоперации (по версии Медведева) – чтобы от Украины даже пепла не осталось? Чтобы эта мерзость никогда не могла возродиться? Чтобы установить «контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства»?

Или размышления Медведева – это размышления простого блогера-миллионика? Как зампред Совбеза России, как один из руководителей России,  он знает и говорит совсем другое?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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