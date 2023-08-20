Суд впервые дал реальный срок за использование иностранных слов

В Астрахани суд впервые в России приговорил к реальному сроку за использование иностранных слов в соответствии с законом, принятым в начале года. Профессор местного университета Роман Гафаров получил два года колонии-поселения и был лишён учёных степеней и званий.

Донос на преподавателя написал студент Арт*м В*кторович Мих*йлов, проживающий по адресу ул. Л*нина, д. 24 (личные данные скрыты из соображений безопасности учащегося). Он обратил внимание на то, что преподаватель использовал слова «токсичный» вместо «ядовитый», «депрессия» вместо «хандра», «апелляция» вместо «удаление волос». Информацию анонимно подтвердили и другие учащиеся.

Судья подчеркнул, что иностранные слова использовались не в личной беседе, а публично, поэтому фигурант дела не отделается штрафом, а поедет в колонию. В то же время сторона обвинения всё равно сочла приговор слишком мягким – так, студент, сообщивший о правонарушении, расстроен, что у осужденного не конфисковали квартиру (он был намерен въехать в неё до сентября), и будет жаловаться в вышестоящие инстанции.

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