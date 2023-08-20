Мнение: При царе народ богател, но коров со свиньями было мало

Блогер Андрей Стефанович справедливо указывает, что поголовье скота в Российской Империи росло медленно. Если брать европейскую часть России, то за полвека перед революцией число лошадей выросло с 15,5 до 23 млн, а крупного рогатого скота — с 21 млн до 32 млн особей.

Конечно, 32 млн коров и быков — тоже немало. К примеру, после голодной сталинской коллективизации их число сократилось до 22 млн, а надёжно превысить дореволюционный уровень удалось только в 1957 — если, конечно, мы сделаем вид, будто тощая колхозная корова ничем не отличается от своей холёной упитанной бабушки из крестьянского хозяйства. Однако всё же увеличение поголовья скота в Российской Империи был чересчур медленным: так как при царях население страны стремительно росло, получается, что на душу населения количество коров, лошадей и прочих овец со свиньями даже падало.

Статистику с 1915 по 2008 год Росстат выложил (вот сюда). Дореволюционную статистику можно найти на странице 239 статистического справочника Министерства земледѣлiя за 1916 год (ссылка). Великолепный справочник, кстати: на голову выше по оформлению, чем статистические разделы сайтов нынешних российских министерств. Сейчас статистика оформляется чиновниками для галочки: данные бездушно вываливаются в бесформенную кучу, безо всякой попытки её причесать и облагородить. Дореволюционные справочники демонстрируют совершенно другой уровень: их приятно читать даже просто так, развлечения ради. Если дореволюционный справочник можно сравнить с профессионально снятым фильмом, то современный сайт со статистикой — это архив с любительскими видео со свадеб. Вроде бы материала даже больше, но ощущения от просмотра совершенно не те.

Кстати, общее руководство издательством справочника осуществлял известный статистик Андрей Терне. Позже он написал едкую книгу «В царстве Ленина» (ссылка), в которой попытался сделать обзор революционных перемен взглядом опытного наблюдателя.

Так вот, поголовье скота в империи росло медленно. Почему — не знаю. Однако если мы посмотрим на стоимость рабочей силы (стр. 526), мы обнаружим, что месячный заработок наёмного крестьянина в сезон вырос с 21 рубля в 1903 до 35 рублей в 1914, то есть примерно в полтора раза за 11 лет. Цена дойной коровы за этот же период выросла с 32 до 48 рублей. Цена некормленной свиньи — с 11 до 18 рублей (стр. 498). Таким образом, мы видим, что цены выросли, но доступность скота для крестьянина за эти 11 лет практически не изменилась — за пару месяцев работы в сезон (в сенокос или на уборке урожая, например) русский крестьянин мог купить одну корову и одну свинью.

Цены на другие товары, однако, изменились не так сильно. К примеру, для покупки 1 десятины земли в 1903 крестьянину надо было потратить 5 месяцев сезонной работы, а в 1914 — только 3 месяца. Цены на зерно также росли значительно медленнее «зарплат» (стр. 458). За два месяца работы в сезон крестьянин мог купить 700 килограмм пшеницы в 1903 и 1000 килограмм пудов пшеницы в 1914. Для сравнения, 96% советских колхозов в 1951 выдавало крестьянам меньше 3 килограмм зерна на трудодень (ссылка). Таким образом, российский крестьянин из самых бедняков — безземельный, нанимающийся к другим — за два месяца работы в сезон в 1914 в среднем зарабатывал значительно больше, чем его внук за целый год работы в сталинском колхозе.

Что касается развития Империи, то развивались в начале 20-го века отрасли более технологичные, нежели обычные животноводческие фермы. В животноводстве при Николае II качественное развитие тоже шло — воспоминания Никиты Хрущёва на этот счёт мы с вами недавно обсуждали — но всё же гораздо быстрее росли, например, сахарные заводы (стр. 214). Также в России работали 770 производств, которые выпускали сотнями тысяч современные плуги, бороны и прочий продвинутый сельхозинвентарь, включая автоматические сеялки и лобогрейки (стр. 632). Делали в России тысячами и локомобили, паровой аналог появившихся позже тракторов.

Подведу итог

Российская Империя при Александре III и Николае II развивалась огромными темпами — иностранцы со страхом предсказывали, что 20-й век должен будет стать «веком России». Однако конкретно по коровам и свиньям особого прогресса не было. Увеличение поголовья с 21 млн до 32 млн особей — это для бурно меняющейся России той эпохи совершенно несерьёзно.