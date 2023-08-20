Рупор кремлевской пропаганды: Год назад погибла Даша Дугина

Год назад погибла Даша Дугина.

Вся жизнь была еще впереди и еще столько было не сделано. Но уже сделанного хватило, чтобы враг считал необходимым убить Дашу, чтобы остановить ее работу и попытаться запугать остальных. Но у них не получилось и не получится нас сломать – мы победим, в том числе и в память о Даше.

Графическая работа https://t.me/dazbastadraw/4136

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