Объем поставок российской нефти в Китай с января по июль увеличился на 25,2%

Объем поставок российской нефти в Китай с января по июль увеличился на 25,2%, превысив 60,6 млн тонн, как свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ). Эта статистика подтверждает, что РФ продолжает удерживать ведущее положение среди стран-экспортеров нефти в КНР.

В то же время, стоимость импорта нефти из РФ в Китай за тот же период снизилась на 5,8%, составив $32,1 млрд, в сравнении с аналогичным временем прошлого года.

Из предоставленных данных также видно, что второе место по объему поставок нефти в Китай занимает Саудовская Аравия. За ней следуют Ирак, Малайзия, ОАЭ и Оман, в то время как США занимают лишь десятое место.

В начале августа была объявлена важная новость: РФ впервые в текущем 2023 году смогла увеличить доходы от нефти и газа. В июле бюджет страны получил более 800 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в тот же период годом ранее, и в полтора раза больше, чем за предыдущий месяц.