Рассерженные патриоты требуют всеобщей мобилизации

В Рыбинске состоялось первое заседание «Клуба рассерженных патриотов». Собравшиеся потребовали от властей немедленно объявить всеобщую мобилизацию.

– Мне уже восьмой десяток пошел, а я все еще хожу на каждые выборы! А посмотрите на нашу молодежь – только и делают, что сидят в своих интернетах, им даже ради своего будущего задницу с дивана оторвать лень, – сразу задал тон для встречи Игорь Гирков, генерал-адмирал запаса.

По его мнению, нежелание участвовать в выборах, должно быть приравнено к измене Родине.

– Выборы это же праздник! Придешь на участок, а там тебе и пирожки, и пирожинки, просто праздник какой-то! – добавила Баба Валя (Валентина Сергеевна).

По ее словам, нынешняя молодежь не ходит на выборы только потому, что там не продают пиво, а другое их уже не интересует.

– Надо чтобы на каждом участке организовать концерт Шамана. Он такой хорошенький – прям как моя внучка, просто копия, – предложила она. – Глядишь и молодежь придет, без всякого пива.

– Они уже достали со своим интернетом! – высказал свое возмущение один из присутствующих, представившийся Василием Александровичем. – Придумали всякие блэкчейни, ни х..а не понимают, что это все проделки госдепа! Вот нам говорят, проголосуй с телефона… А как я проголосую, если в вашингтонском обкоме теперь все разговоры прослушивают? И как я узнаю, что меня правильно посчитали? Вот на участке, да, пришел, расписался, галочки за кого надо поставил, и свободен.

– Да вы посмотрите какие теперь кандидаты у этого электрического голосования? В своем интернете матом ругаются, говорят, что Гагарин был не первым! И на весь мир нашу страну позорят, утверждают, что наш земляк перед полетом сказал не «Поехали!», а «Погнали нах..!» – в слезах поделилась бабушка весьма бойцовского телосложения. – Да за это под суд отдавать надо, а они их депутатами нам суют.

– На прошлых выборах я проголосовала с телефона, а давеча мне написал наш депутат и попросил перевести 57 600 рублей ему на карту. Я бы конечно перевела, но нету их сейчас у меня – вложила выгодно в доллар, в инвестиционный, прости господи, фонд, – добавила Алена Савченко. – Но откуда он мой номер узнал?! Я его и видела всего раз, перед прошлыми выборам.

– Всех, кто уклоняется голосования на выборах, нужно привлекать, как минимум, к гражданской ответственности! – считает прапорщик ВС СССР с тридцатилетним стажем Денис Роговой. – Таких надо лишить чести служить в советской армии и даже быть волонтером!

– Нет, это слишком сурово – у каждого молодого человека должен быть шанс послужить Родине, – не согласился с предыдущим оратором организатор встречи. – Давайте сначала потребуем от нашего мэра провести с 8 по 10 сентября всеобщую мобилизацию.

– Да! А если откажется, то мы тоже устроим «Марш справедливости – 2», – поддержали его сразу несколько человек из зала.

В итоге, после полемики и нескольких чашек чая, собравшиеся проголосовали за резолюцию с требованиями «провести всеобщую мобилизацию», «запретить использование сети «Интернет» в период проведения выборов – с 8 по 10 сентября», а также «обеспечить всех пришедших на участки голосования свежей выпечкой и недорогими бутербродами с колбасой и сыром от отечественных производителей».

Шамана приглашать не стали, так как один из собравшихся напомнил, что он в настоящее время проходит лечение в психиатрической больнице.

Сотрудник администрации мэрии Рыбинска, присутствующий на встрече анонимно, пояснил телеканалу «Раша Сюдэй», что во многом согласен с присутствующими, и власти даже приняли ряд решений по привлечению молодежи для участия в выборах.

– В день голосования, 10 сентября, на избирательных участках будут не только пирожки, – рассказал он. – Так, наш местный производитель пива проведет акцию по продаже хмельного напитка «Второй голос за наш счет!», в рамках которой при покупке кружки пива, каждый избиратель сумевший проголосовать дважды или трижды, за каждый дополнительный голос получит по еще одной кружке пива бесплатно.

Кроме того, по словам чиновника, на избирательных участках будет организована продажа импортозамещеного замороженного мяса от местного фермерского хозяйства со скидкой в 50 процентов.

Обе акции будут действовать только 10 сентября и только для лиц не достигших пенсионного возраста.