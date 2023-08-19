 

Врач Андреева: этот цвет мочи сигнализирует о проблемах со здоровьем

19.08.2023, 19:00, Разное
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Моча может служить важным индикатором состояния здоровья, отмечает врач-терапевт. В зависимости от оттенка, она может давать подсказки о вашем организме. Врачи рассматривают следующие девять цветов мочи как потенциальные сигналы тревоги:

1. Светло-желтый до соломенно-желтый: Этот диапазон цвета считается нормальным и указывает на надлежащее увлажнение организма. Потребление достаточного количества жидкости поддерживает этот цвет.

2. Темно-желтый или янтарный: Такой цвет может свидетельствовать об обезвоживании. Это признак того, что вам следует пить больше жидкости для поддержания оптимального состояния.

3. Темно-коричневый или цвет чая: Такой оттенок может указывать на заболевания печени или мышечные расстройства. Розовая или красноватая моча может говорить о наличии крови, возможно, связанной с проблемами почек или инфекциями мочевыводящих путей.

4. Ярко-оранжевый: Этот цвет может указывать на потенциальные проблемы с печенью или желчными путями. Однако светло-оранжевый оттенок может быть вызван приемом определенных лекарств или употреблением продуктов с бета-каротином, например, морковью.

5. Синий или зеленый: Редкие случаи синей или зеленой мочи могут быть обусловлены некоторыми лекарствами, красителями или даже генетическим заболеванием, известным как болезнь Хартнупа.

6. Мутность: Если моча стала мутной, это может свидетельствовать о наличии инфекции, такой как инфекция мочевыводящих путей. Это следует учитывать, особенно при других симптомах.

Исследование цвета мочи дает лишь частичное представление о вашем здоровье. Важно обращать внимание на другие симптомы и проконсультироваться с врачом для полной оценки. Если необычный цвет сохраняется более 24 часов, необходимо обратиться к медицинскому специалисту. Учтите, что значительные изменения цвета мочи, не связанные с диетой или лекарствами, могут быть предупреждением о возможных заболеваниях.

Сохраняйте бдительность по отношению к своему здоровью и не игнорируйте потенциальные сигналы, которые дает ваш организм через цвет мочи.


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