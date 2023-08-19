Мнение: Лицемерие в Чехии, Кучма о дерусификации, русским в Латвии разрешают мычать

1. Россиян на Западе, особенно в Восточной Европе, подвергают коллективному наказанию в виде экономических, спортивных и прочих санкций, просто за национальную принадлежность. К выходцам из иных стран отношение другое (ссылка):



Президент Чехии Петр Павел призвал не возлагать вину за изнасилования двух женщин украинцами на весь народ.

Преступления произошли 11 августа в городе Пльзень и 13 августа в Праге. После этого в соцсетях появились антиукраинские сообщения и призывы выйти на акции протеста.

При этом ранее Павел призывал (ссылка) организовать слежку за россиянами, уехавшими на Запад. В качестве примера он привёл меры США, которые применялись к японцам во время Второй мировой войны.

2. Кстати, нынешний президент Чехии — бывший коммунист. Не могу этому удивляться, так как главными украинизаторами были не бандеровцы, не поляки и не австрийцы, а советские власти. Этот факт настолько неоспорим, что его признают даже украинцы, хоть он для них и невыгоден. Историк Александр Дюков цитирует программную книгу «Украина – не Россия» за авторством Леонида Кучмы, экс-президента Украины (ссылка):



“Украинизация советского типа, о чём часто забывают, имела один общий знаменатель с украинизацией в УНР и Украинской Державе Скоропадского, а именно – дерусификацию… При любом отношении к происходящему в 1920-х годах надо признать, что если бы не проведённая в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выявило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала в Украине”.

3. Русским в Латвии не дозволяется говорить на русском. Но можно мычать (ссылка):

Кажется, латышский режиссёр-русофоб Херманис придумал, как дать возможность подзаработать своей протеже Чулпан Хаматовой. Ну так – чисто, чтобы за коммуналку было чем заплатить.

Предыдущая премьера с ней в главной роли провалилась — актриса не смогла выучить латышский. Отчалила было в Грузию – хотела там в русском театре устроиться. Но снова мимо. Вот и поехала в прошлом одна из самых высокооплачиваемых российских актрис по Европе за копейки читать стихи.

Но Херманис придумал, как вернуть подружку в Ригу: собрался поставить в Рижском новом театре спектакль по фильму Валерия Тодоровского “Страна глухих”. И главную роль, как и в фильме, отдаст Хаматовой. Видимо, вот почему: на сцене ей разрешат не говорить, а нечленораздельно мычать. Играть же нужно глухонемую.

Так что Хаматова может расслабиться и, как положено имперской особе, не учить язык титульной нации.

Коллеги, изменилось ли ваше отношение к госпоже Хаматовой после февраля 2022? Я помню, что раньше она пользовалась большими симпатиями публики.