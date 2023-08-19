Рупор кремлевской пропаганды: После боя с ДРГ в Брянской области

Осмотр места боя с ДРГ врага в Брянской области. Осторожно, видео строго 18+

PS. Сегодня утром в Новгородской области был поврежден боевой самолет (тип не указан)

Неизвестные запустили квадрокоптер над аэродромом, дрон был сбит, но в результате падения возник пожар, повредивший самолет. Дрон самом собой запускали с территории области. Запускавших понятное дело ищут.

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