Рупор кремлевской пропаганды: После боя с ДРГ в Брянской области
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Осмотр места боя с ДРГ врага в Брянской области. Осторожно, видео строго 18+
PS. Сегодня утром в Новгородской области был поврежден боевой самолет (тип не указан)
Неизвестные запустили квадрокоптер над аэродромом, дрон был сбит, но в результате падения возник пожар, повредивший самолет. Дрон самом собой запускали с территории области. Запускавших понятное дело ищут.
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Источник: Colonel Cassad
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