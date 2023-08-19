 

Инсайдер Evleaks раскрыл дизайн и спецификации двух грядущих смартфонов от Motorola

19.08.2023, 17:45, Разное
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Инсайдер Evleaks раскрыл дизайн и спецификации двух грядущих смартфонов от Motorola, озаглавленных Moto G54 и G84. Новости об этом донесло издание IT-Home.

Обе модели смартфонов характеризуются схожим внешним видом. Каждое из устройств имеет экран с вырезом в форме буквы “о” для размещения фронтальной камеры и основной фотокамеры в прямоугольной форме. Однако отличаются они деталями – толщиной нижней рамки экрана и позицией вспышки. У модели G54 вспышка размещается в центре фотомодуля, а у G84 – в его нижней части.

Дополнительным отличием стал выбор цветов корпуса для каждой модели. G54 будет доступен в черном, синем и зеленом цветах, в то время как G84 представлен в белом, черном и красном вариантах. Кроме того, красная версия G84 украшена логотипом Pantone и имеет заднюю панель из искусственной кожи.

Согласно утечкам информации от Evleaks, модель G54 будет оснащена 16-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти. В то время как G84, согласно инсайдерской информации, будет обладать OLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт, а также вариантами памяти 4+128 ГБ или 8+256 ГБ. Кроме того, G84 будет оснащен камерой с разрешением 50 МП.

Предполагается, что компания Motorola представит эти новинки в третьем квартале 2023 года. Цены на устройства пока не раскрываются, однако известно, что они будут находиться в среднебюджетном ценовом сегменте. Важно отметить, что ранее компания Vivo представила смартфон с камерой на 50 МП по цене 18 тыс. рублей.


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