Мнение: Вадим Ольшевский представляет!

Давно что-то не было здесь, в моем ЖЖ, нашего общего любимца – профессора математики из самой Америки Вадима Ольшевского. Вадим – это такой современный Довлатов, только не такой бедный, как он; Вадим заколачивает своей математикой в Штатах 200 тыс. баксов в год, в ус не дует и пишет рассказы – как акын, обо всем, что видит. А видит он прекрасно!

Вот свежачок. И сам по себе хорош, но в конце, в качестве бонуса, очень, между прочим, глубокая мысль.

“МЫ ОКРУЖЕНЫ ИДИОТАМИ или ЗА ЧТО Я НЕ ЛЮБЛЮ АМЕРИКУ?

Суть дела, которую я собираюсь изложить, можно изложить в одном абзаце. Но тогда это будет никакого удовольствия. Поэтому я начну немного издалека, с обсуждения заголовка. Он состоит из двух частей и обе очень хорошие.

По поводу первой части, знаете, у Фазиля Искандера есть рассказ про сумасшедшего дядюшку Чика. Чик – это мальчик из Абхазии, и у него там есть сумасшедший дядюшка. И этот Чик у Искандера как-то заметил, что люди на улице любят разговаривать с его дядюшкой, причем, чем человек глупее, тем дольше он с ним разговаривает. И с большим удовольствием. Чик подумал, что глупые люди любят говорить людьми еще глупее себя (а таких не так уж и много), чтобы убедиться, что они по шкале глупости еще не достигли абсолютного минимума.

Как и Чик, я тоже заметил, что читатели любят читать о том, что все вокруг идиоты. Это – благодарная тема. Если вы хотите, чтобы вас прочли, напишите об этом. Читатели с благодарностью прочтут и им это будет приятно.

Вторая часть заголовка. Тоже отличная. Вызывает чувства у всех. У одних одобрительные, у других возмущенные. Словом, ребята, заголовок отличный, что бы вы там ни говорили.

Короче, когда я иду в магазин, я не могу поверить в то, что люди на улице, в магазинах настолько глупы. Вот, к примеру, вчера. А пошел в магазин Target. Знаете, я раньше все брал на Амазоне, но амазон берет налоги, и срок возврата там 30 дней. А в Таргете уже 90 дней, и если у вас есть их кредитная карточка, то вам дают 5% скидки. Получается без налогов. Словом, Таргет лучше. Причем, от амазона нужно ждать два дня, пока они доставят, а в Таргет можно поехать (5 минут) и взять прямо сейчас.

Короче, вчера я поехал в Таргет и купил себе саундбар. Знаете, мне сейчас нужен саундбар. Я много занимаюсь спортом, беру классы онлайн. А там и музыка рэп, и инструкторы орут, мол, давай, давай, еще немного, поднажми. И мне это бьёт на мозги. Короче, нужен саундбар с хорошим звуком, чтобы приглушить рэп, и выделить разговор. И придать ему больше низких, и меньше высоких частот. Чтобы все эти визжалки и пищалки поменьше визжали и пищали. Сабвуфер нужен и Долби Аудио.

Поехал, взял один саундбар за 200 долларов. Это он в Таргете стоит 200, а на амазоне 160. Но это ерунда, потому что Таргет гарантирует, что он продаст вам все по той же цене, что и конкуренты. В частности, по цене амазона.

– Мы делаем price match с амазоном, – говорит мне дядечка на кассе. – А вы мне показываете цену на амазон prime. Это другое.

Нет, ну дебил же, скажите? Дебил!

Знаете, ты идешь на эту плазу, а там 30 магазинов. Target, Best buy, Kohl’s, Michaels, Marshals, и так далее. Двадцать магазинов. В каждом по 100 работников. Две тысячи идиотов в одном месте сосредоточены. Главное, с ними говоришь, а они не понимают, что ты умнее их. Интересная черта глупых людей – они думают, что они умнее тебя.

Обо всем этом в России многие трындят, что Америка – страна идиотов. Если вы заметили, то я сейчас плавно перешел ко второй части заголовка. Задорновской.

Знаете, я как-то после долгого перерыва поехал в Москву, и меня поразило огромное число умных людей на улице. Заговори с кем хочешь, в таком же магазине – у них IQ зашкаливает. Что же получается, что Америка – это страна идиотов? Не совсем.

Дело в том, что в Америке экономика меритократичная, и умные люди зачастую делают карьеру, начинают зарабатывать большие деньги. А в магазине Таргет мы видим в основном людей, которые зарабатывают поменьше. Там им платят копейки. Пятнадцать долларов в час Таргет платит. Два часа будешь пахать – сможешь в Макдональдсе покушать один раз.

Гамбургер и картошечку. И запить кока-колой. Короче, то, что мы окружены идиотами, это говорит о здоровой американской экономике. А то, что в России на улице много умных, это говорит о том, что там экономика коррупционная, и мозги в России плюсом не являются. В России умные люди не сидят у себя в офисах, а их можно встретить прямо на улице. И многие из них зарабатывают минимум.

Не знаю, поняли ли вы, с вашими умственными способностями, мою глубокую мысль, или не поняли. По идее, ничего сложного я не сказал. Должно было до вас дойти. Но, тем не менее, человеческую глупость нельзя недооценивать. Как-то так (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)