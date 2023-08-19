 

“И во что она превратилась?”: певец Данко расстроен изменениями Волочковой

19.08.2023, 17:34, Новости дня
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Артист рассказал, что практически не слушает современных исполнителей. Он не считает нынешнюю музыку какой-то плохой, но в ней, как и в еде из фастфуда, будто бы слишком много усилителей вкуса. Данко отметил, что ему непросто воспринимать музыку, в которой избыточное количество компьютерной обработки.

“Вы вслушиваетесь в песни молодых исполнителей, а у них совершенно неестественные голоса”, – отметила артист.

Данко с ностальгией вспоминает времена, когда все пели своими голосами, да и в целом, по его словам, для многих 90-е были хорошим временем, так как у них была молодость, красота. Например, в то время он впервые увидел Анастасию Волочкову, которая только пришла в Мариинский театр. Певец заверил, что в те годы танцовщица была невероятной красавицей, настоящей русской балериной.

“И во что она превратилась? Я не понимаю, почему ей позволяют так себя вести, появляться на публике пьяной… Мне обидно за балет”, – говорит Данко, расстроенный изменениями танцовщицы.

Артист отметил, что не боится конфликта с коллегами и честно говорить, что о них думает. По его словам, он если и ссорится, то только по делу и всегда готов ответить за свои слова.


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