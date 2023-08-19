 

157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность

19.08.2023, 17:34, Новости дня
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32-летняя женщина из Наро-Фоминска несколько месяцев плохо себя чувствовала, поэтому решила обратиться к специалистам. Как оказалось, причиной стала беременность, которую она не замечала почти шесть месяцев.

Дело в том, что рост живота был незначительным, так как жительница Подмосковья весила 157 килограммов. Врачи сделали все возможное, чтобы ребенок родился здоровым. В частности, на 36-й неделе они провели подготовку для созревания легких, а через две недели провели кесарево.

Роды осложнялись большим весом будущей матери и диабетом 2-го типа. Ребенок появился на свет здоровым и уже отправился домой вместе с родительницей.


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