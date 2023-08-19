Священник, освятивший памятник Сталину, оштрафован РПЦ за бесплатное оказание религиозных услуг

Церковный суд Великолукской епархии Русской православной церкви оштрафовал на 10 тысяч рублей отца Антония, освятившего памятник Иосифу Сталину. Великодуховный особый триумвират признал священника виновным в безвозмездном использовании основных средств.

В ходе заседания Церковный суд признал, что прямого запрета на освящение памятника Сталину и другим коммунистическим деятелям нет. Однако судьи отметили, что в РПЦ существует утвержденный перечень платных услуг, согласно которому и должны проводиться все религиозные обряды.

Отец Антоний должен был сначала взять плату у регионального отделения КПРФ, а затем уже проводить освящение памятника. Священнослужитель грубо нарушил должностную инструкцию и самовольно использовал запас святой воды, настоянной на мощах Николая II, а также увеличил амортизацию божественного кропила.

Кроме штрафа, отец Антоний будет временно переведен на службу в Колымскую епархию РПЦ сроком на 5 лет. Священник может обжаловать это решение в Верховном патриаршем суде.

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