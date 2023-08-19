 

Священник, освятивший памятник Сталину, оштрафован РПЦ за бесплатное оказание религиозных услуг

19.08.2023, 17:33, Разное
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Церковный суд Великолукской епархии Русской православной церкви оштрафовал на 10 тысяч рублей отца Антония, освятившего памятник Иосифу Сталину. Великодуховный особый триумвират признал священника виновным в безвозмездном использовании основных средств.

В ходе заседания Церковный суд признал, что прямого запрета на освящение памятника Сталину и другим коммунистическим деятелям нет. Однако судьи отметили, что в РПЦ существует утвержденный перечень платных услуг, согласно которому и должны проводиться все религиозные обряды. 

Отец Антоний должен был сначала взять плату у регионального отделения КПРФ, а затем уже проводить освящение памятника. Священнослужитель грубо нарушил должностную инструкцию и самовольно использовал запас святой воды, настоянной на мощах Николая II, а также увеличил амортизацию божественного кропила. 

Кроме штрафа, отец Антоний будет временно переведен на службу в Колымскую епархию РПЦ сроком на 5 лет. Священник может обжаловать это решение в Верховном патриаршем суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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