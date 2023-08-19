Взорвалась не АЗС

Что стало причиной трагедии в пригороде Махачкалы, в результате которой погибло 35 человек.

В минувший понедельник вечером мощный взрыв на окраине Махачкалы унес жизни 35 человек, ранения получили более 100. Власти Дагестана кинулись искать виновных среди «плохих» предпринимателей, но причины трагедии, судя по всему, далеко не только в них. В ситуацию пришлось оперативно вмешаться федеральному центру.

Для объективного понимания случившегося надо заметить, что место трагедии — довольно оживленное даже в ночное время. Здесь проходит вторая ветка федеральной автомагистрали, связывающая столицу Дагестана с севером республики, а самое главное — эта территория буквально напичкана населенными пунктами, появившимися благодаря переселяемому Новолакскому району. Плотность жилой застройки запредельная. Придорожная инфраструктура торговли и обслуживания, включая автозаправочные и авторемонтные станции, — так это вообще отличительный признак любой окраины Махачкалы.

ЧП началось с небольшого вроде бы инцидента во время техобслуживания автомобиля на придорожной станции. В машине произошло возгорание, по всей видимости, во время сварочных работ, и, как рассказывают очевидцы, пока предпринимались попытки ее потушить, пламя перекинулось уже на само здание станции.

Дагестан сейчас во власти невыносимой жары, и когда она ночью немного спадает, люди толпами выходят на улицы, нередко с детьми. И в этот вечер, увидев загоревшееся здание, сотни людей собрались рядом — посмотреть. В непосредственной близости столпилась в основном молодежь, снимавшая происходящее на видео. На дороге также постепенно образовался затор из-за притормаживающих (для видеофиксации) автомобилей.

И в этот момент раздался мощнейший взрыв. Несмотря на приличную отдаленность от центра города, его было слышно практически во всей столице. А кто-то слышал его даже в соседнем Каспийске.

В первые минуты ничего, кроме криков раненых и людей, пытавшихся найти своих родных, ничего было не разобрать. А в последующие два часа все слилось в какой-то кошмар: тушение и ликвидация огня, спасение людей, социальные сети ревели от просьб найти того или иного человека, предположительно находившегося на месте взрыва.

Огонь вскоре перекинулся на расположенный через дорогу АЗС «Нафта-24» и десятки близлежащих строений. В общей сложности повреждения получило более 400 построек.

К моменту, когда к месту взрыва начали стягиваться первые экипажи полиции и расчеты МЧС, там был полный хаос. Часть местных жителей участвовала в спасении, другая — регулировала движение машин, уводя их из зоны огня, организовав объездные пути.

Тела людей из-под завалов доставали всю ночь. Минздрав Дагестана в первые часы ожидаемо осторожно оценил человеческие жертвы, назвав погибшими пять человек и ранеными около 10, хотя самые первые кадры и комментарии очевидцев говорили о куда более масштабных потерях.

Однако спасательные работы проходили до конца первой половины следующего дня, и число погибших к тому времени возросло до 35 человек, число раненых превысило 100. Среди погибших — двое детей, еще 16 детей получили ранения. Близлежащие больницы (ключевая из них — в селе Новокули) переполнились раненными и пострадавшими. Туда же сначала свозили и тела погибших, многих из которых долго не могли опознать. Наиболее тяжелых пострадавших на самолете Ил-76 МЧС РФ транспортировали в московские клиники.

Уже после ликвидации открытого горения к месту начали стягиваться чиновники. Ближе к полуночи руины осмотрел и глава Дагестана Сергей Меликов. На следующее утро он провел заседание оперативного штаба, на котором сказал о введении на территории Кумторкалинского района режима ЧС. А во вторник, 15 августа, в республике был объявлен день траура.

Что касается самой трагедии, Меликов обвинил в случившемся «жадных и алчных» людей: «Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду. Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс — хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа».

Он также допустил, что при расследовании дела следствие выйдет на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения и согласования.

Там же было объявлено и о материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Из резервного фонда решено выделить по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят 400 тысяч рублей. Компенсация за легкий вред здоровью составит 200 тыс. рублей.

Не остались в стороне беды и простые дагестанцы, собрав для пострадавших более 50 млн рублей за три дня.

В то же утро дагестанские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Но практически тут же дело было передано для расследования в Главное следственное управление (ГСУ) СК России.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по поручению Краснова проведут проверку всех АЗС на территории Дагестана, где уже высадился десант прокуроров во главе с высокопоставленным чином ведомства.

Изначально не было четкого понимания, где конкретно искать виновного в трагедии. Естественно, первые скоропалительные наезды общественности были обращены на АЗС: люди подсознательно считали, что если взрыв и пожар произошли в непосредственной близости от заправки, то именно в ней и кроется причина. К тому же стала поступать информация, что управляющий АЗС Ибрагим Шамхалов ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения предписаний МЧС. Сам он это признал, но заявил, что все нарушения и предписания были устранены и выполнены. В какой-то степени за него вступился и руководитель Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев. Он сказал, что его организация активно сотрудничает со следствием и просил принять к сведению то, что первоначального взрыва на заправке не было.

«На видео после ЧП видно, что резервуары на АЗС целые, это говорит об отсутствии взрыва на заправочной станции. Лично наблюдал воронку от взрыва через проезжую часть от АЗС. Следователи зафиксировали, что 14 августа в здании станции технического обслуживания при производстве работ по обслуживанию автомобилей произошло возгорание. После этого огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв», — сказал Чарабураев.

На данный момент уже точно установлено, что причиной столь разрушительного ЧП стало более 100 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в здании техстанции.

Арендатором станции техобслуживания является 36-летний Руслан Саидахмедов. В момент взрыва он сам находился в зоне поражения, получил множественными телесные повреждения. С ним, вероятно, следователи пообщаются в будущем, а в четверг Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал на два месяца 34-летнего Эльдара Насрулаева — хозяина склада с селитрой. Накануне он был задержан в Дагестане и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ; до 10 лет лишения свободы).

Он, как передали из зала суда, пребывал в большом шоке. По поводу селитры лишь сказал, что «как мог, так и хранил».

Тем временем в Дагестане сформированы две комиссии. Одна из них занимается сбором выводов непосредственно по взрыву, а вторая, в составе которой и представители генпрокуратуры, — проверкой всех АСЗ. Предстоит проверить 640 заправок, 134 из них расположены в Махачкале.

Между тем вторая комиссия уже выяснила интересную деталь. Один из открытых резервуаров в АЗС «Нафта-24» для хранения топлива оказалась толстостенной, тогда как обычно на заправках используют стандартные емкости. Резервуар с топливом выдержал ударную волну и не получил критических повреждений, что, вероятно, предотвратило еще более масштабную катастрофу.

Ахмед РАМАЗАНОВ

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