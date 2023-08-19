 

Врач Гадзиян: затрудненное мочеиспускание может предвещать смерть через 3 года

19.08.2023, 16:31, Разное
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Проблемы с мочеиспусканием утром или ночью могут серьезно затронуть здоровье мужчин после 45 лет. Врач Марк Гадзиян подчеркивает важность консультации специалиста при появлении этой проблемы.

Затрудненное мочеиспускание – это изменение в работе организма, на которое следует обратить внимание. Особенно это важно для мужчин старше 45 лет, так как это состояние может быть признаком серьезных проблем, включая онкологические заболевания, например рак простаты.

Врач Гадзиян выделяет две характерные ситуации, когда проблема мочеиспускания особенно заметна: утром и ночью. Игнорирование таких симптомов может быть опасным. Если эти признаки присутствуют, особенно если житель старше 45 лет, то это может предвещать даже фатальные последствия.

Ночное пробуждение несколько раз для посещения туалета и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря – это сигнал к действию. Медицинский эксперт предупреждает, что пренебрежение этими симптомами может привести к серьезным осложнениям, таким как почечная недостаточность или рак предстательной железы, требующий немедленного лечения.

Важно понимать, что данная проблема не ограничивается только мужчинами. Врач подчеркивает, что женщины также должны обращать внимание на частоту мочеиспускания. Если это происходит более восьми раз в сутки, это может быть предупреждением о возможных проблемах с мочевыделительной системой.


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