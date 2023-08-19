 

Скончался актер из “Бриллиантовой руки” и “Золотого теленка” Игорь Ясулович

19.08.2023, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О смерти актера сообщили в ГИТИС, где он преподавал. Последние дни 81-летний артист не очень хорошо себя чувствовал.

18 июля Игоря Ясуловича госпитализировали с воспалением почек. Медики провели четыре экстренных операции, во время которых удалили жидкость из брюшной полости и дыхательных путей.

Состояние постепенно стабилизировалось, но 9 августа стало хуже, врачам пришлось перевести его в реанимацию. В итоге 11 августа Игоря Ясуловича выписали из больницы, он продолжал лечение уже дома.

Напомним, Игорь Ясулович снялся во многих культовых фильмах, правда, на вторых ролях. Артист принял участие в работе над такими картинами, как “Бриллиантовая рука”, “Золотой теленок”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “12 стульев” и многими другими.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Grocery Gazette – компании, которые не ушли из России, сталкиваются с невероятным давлением на Западе

19.08 / Фестиваль “PRO лето” и ночная вечеринка пройдут в “Лужниках” 19 августа

19.08 / Никас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь

19.08 / Напоролись на протесты — план Токио по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан встречает сопротивление не только из-за рубежа

19.08 / Как себя мотивировать? Отвечает психолог

19.08 / Андрей Разин собрался захоронить “святую” частицу Юры Шатунова в храме имени себя

19.08 / Вашингтон опасается, что Москва помогает Северной Корее построить ракету, способную долететь до США

19.08 / Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет

19.08 / Ночная дискотека в “Лужниках” отменена из-за возможного ухудшения погодных условий

19.08 / Мнение: Украина – крупнейшее криминальное предприятие нынешней коррумпированной эпохи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика