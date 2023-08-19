Lamborghini представила первый электрокар в истории марки

Итальянская марка Lamborghini опубликовала тизер, посвященный своему первому электрическому кроссоверу.

В Сети продемонстрировали частично дизайн автомобиля с передней части кузова, тогда как ранее уже раскрывали силуэт транспортного средства. Официальный дебют состоится в ближайшие дни, тогда как модель сможет привлечь внимание внешним видом и техническими характеристиками. Автомобиль имеет плавные формы и элегантный стиль, который придется по вкусу поклонникам итальянского бренда.

Вместе с тем уровень производительности и другие технические характеристики транспортного средства новинки пока умалчиваются до официальной презентации электрического кроссовера от Lamborghini.