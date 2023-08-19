Ford представил новый 800-сильный Ford Mustang GTD 2025 года

Американский автогигант Ford презентовал новую версию спорткара под названием Ford Mustang GTD 2025 года.

Предполагается, что выпущенный экземпляр станет самым мощным за всю историю легендарной модели. Для этого под капотом автомобиля установили 5,2-литровый турбированный двигатель на 800 л.с. мощности. Новый суперкар оснащается восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Что касается салона, в суперкаре Ford Mustang GTD 2025 предусмотрели алюминиевую обшивку дверных карточек, качественные кресла, а также дорогие материалы отделки.

Модель получила крупный мультимедийный экран и цифровую приборную панель. В суперкаре Ford Mustang GTD 2025 модельного года предусмотрели современные системы безопасности.