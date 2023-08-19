Grocery Gazette – компании, которые не ушли из России, сталкиваются с невероятным давлением на Западе

Производственный гигант Unilever решил сохранить свой бизнес в России, несмотря на то, что на него оказывается давление на Западе с целью прекращения деятельности, пишет британская Grocery Gazette. Издание отмечает, что несмотря на санкции, многие другие крупные компании также не спешат покидать Россию после начала конфликта на Украине. Всем им приходится сталкиваться с различного рода трудностями и давать объяснения.

Производственный гигант Unilever решил сохранить свой бизнес в России, несмотря на то, что на него оказывается давление с целью прекращения деятельности, пишет британское издание Grocery Gazette. По последним данным, компания ежегодно приносит в российскую экономику около 579 миллионов фунтов, за что Украина внесла её в список «международных спонсоров войны».

Издание отмечает, что несмотря на западные санкции, есть и другие компании, которые так и не ушли из России. Всем им приходится сталкиваться с различного рода трудностями.

P&G

В марте прошлого года компания объявила о намерении снизить ассортимент на российском рынке и оставить лишь товары для здоровья и гигиены. Однако недавно выяснилось, что несмотря ни на что бизнес P&G продолжает успешно развиваться.

В частности, на территории РФ продолжает функционировать крупнейший в мире завод компании по производству бытовой химии, а также фабрика по производству бритвенных лезвий.

Nestle

Крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков также продолжает размещать свою продукцию в целом ряде российских супермаркетов, отмечает Grocery Gazette. Более того, на этикетках кормов для домашних животных Purina, шоколадных батончиков и детского питания указано, что они производятся на российских фабриках гиганта.

Пытаясь оправдаться за такое поведение, Nestle опубликовало заявление, в котором, в частности, говорится: «С начала войны на Украине мы резко сократили наш портфель в РФ и внедрили меры, о которых объявили в марте прошлого года. Мы солидарны с народом Украины и нашими 5500 сотрудников там».

Однако, как пишет издание, 7000 российских сотрудников компании рискуют быть призваны в армию, поскольку по законодательству страны любой бизнес должен разрешать призыв работников, если их призовут.

Bacardi

Производитель напитков Bacardi также не избежал западного давления. Его внесли в официальный реестр спонсоров войны после того, как выяснилось, что его продукция всё ещё продаётся в России, несмотря на обещание руководства «взять паузу в поставках».

Кроме того, по информации Grocery Gazette, рейтинговое агентство Moral назвало компанию «барракудой» и одним из худших примеров коллаборации с русскими и призвало к глобальному бойкоту продукции гиганта по производству напитков.

Shell

Энергетический гигант Shell также обещал уйти с российского рынка еще в прошлом году, однако продолжает получать прибыль от торговли российским сжиженным природным газом. Так, согласно данным компании Global Witness, в период с марта по декабрь 2022 года Shell реализовала 12 процентов от общего объёма российского экспорта СПГ.

Компания продолжала торговать, несмотря на то, что британское правительство ввело санкции против «товаров и услуг, связанных с энергетикой», полученных из России. Издание пишет, что Shell объяснило свою деятельность выполнением «долгосрочных контрактных обязательств».

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