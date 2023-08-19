Мнение: Может ли непрограммист зарабатывать 100+ тысяч рублей?

Мне пишут, что обычная зарплата для «работяги» — 15-25 тысяч рублей. Редко — 40 тысяч. А если больше, так это или начальство, или айтишники. И действительно, программисты нормально так получают. Опросы показывают™, что 72% девушек хотят сейчас выйти замуж за айтишника (ссылка). Цифра лукавая, конечно, однако статистика подтверждает, что айтишников действительно любят. Программисты ведут себя иногда совершенно по-скотски, а всё же процент неженатых среди них чуть ли не самый низкий из всех профессий.

Так вот, коллеги, давайте пересчитывать. Есть ли за пределами двух больших «А» — айти и армии — вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, которые не требуют ни долгого обучения, ни каких-то специфических способностей? Вот чтобы окончил двухмесячные курсы, потом год-другой практики, и уже зашибаешь нормальные деньги?

И чтобы два раза не вставать, вот несколько любопытных комментариев из вчерашнего же поста (ЖЖ, Дзен):

Art aeterna. Дали ипотеку на 16 лет. Половина семейного бюджета спускалась на погашение. Выплатили за 2,5 года. «Кабала» была разве только в том, что мало путешествовали — 1 раз в год, ненадолго и без заграниц. Больше ни в чём себе не отказывали. Знаю тех, кто в это же время летал по заграницам по 6-7 раз в год на отдых. Считаю, что лучше быть с квартирой, чем со стопкой фотоальбомов.

Дмитрий Иванов. Про СССР и «всем давали квартиру за 5 лет». Опыт моих родственников.

Тесть в 1969 устроился на работу на «Ростсельмаш». Квартиру получил только в 1984 году, через 15 лет. До этого семья с двумя разнополыми детьми жила в общежитии в комнате 17м2. Дочери (моей будущей жене) на момент переезда было 7 лет, её брату 10 лет. Вы не пробовали пожить в квартире в 17м2 со взрослыми детьми, которые уже понимают, что мама с папой делают ночью?

Любителям писать «хорошим специалистам давали быстрее, а лентяям долго». Тесть — хороший специалист, в 74 года продолжает работать там же (он конструктор). Был бы плохой специалист, не держали бы в таком возрасте.

История моей семьи. Мать с отцом закончили в 1975 институт с красными дипломами. Приехали по распределению. Комендант общежития им говорит «а нет у нас столько отдельных комнат». И делает следующее — троих мужчин в одну комнату, троих женщин (их жён) в другую. Женщины через неделю взяли матрасы и переехали к мужикам. Повесили занавески разделив таким образом комнату и стали жить. Когда отец мне это рассказывал, я своим ушам не верил.

Через год такого ада выдали отдельную комнату. Жили годами. Очередь, как коммунизм — где-то на горизонте, но недостижимо. В очередь постоянно лезли блатные за взятки. К 1982 семья стала уже многодетной. И тут выходит постановление Брежнева о внеочередной выдаче квартир многодетным. Отец пошел на приём к генеральному директору завода, собрал кучу справок, дело долго рассматривалось (выполняет ли план, нет ли нареканий по дисциплине), и в результате одобрили. Семья переехала в 1984. Итого 9 лет ожидания.

Лида Н.. Дмитрий, у меня похожая история у родителей, 4 человека в комнате 16м2 в коммуналке. Квартиру так и не дали. Работали на совесть, и грамоты за освоение нового оборудования, и на доске почёта, и хрен нашей семье, а не отдельное жильё. Только при «проклятом капитализме» взяли ипотеку и разъехались.

Данил П.. У меня две ипотеки с 2011 и 2013. Сейчас платеж за обе квартиры 15 тысяч рублей, сильно вперёд гасить не спешу. Использовал маткапитал и получил два вычета, то есть миллион рублей государство подарило.

Дом номер 16. Мои родители были учителями. Отличниками просвещения, ветеранами труда. Никто им бесплатную квартиру не дал. Купили сами в кооперативе.

И мы с мужем сейчас в ипотеке. Сельской, под 2,7%. Успели дом купить аккурат в разгар пандемии, сейчас мы бы уже не потянули, так как доходы остались прежними, а цены на недвижимость скаканули. Платим по графику по 18 тысяч, увеличивать платёж не хотим, потому что деньги идут на строительство гаража, сарая, летней кухни, забор, ещё плитку класть во дворе предстоит.

Irina V.. Мой брат и его жена компьютерщики. Когда они окончили вуз в Петербурге, их пригласили в Москву. Снимали квартиры года четыре. При этом в Петербурге у них была студия в «сером» ключе (нежилая).

Когда я узнала, сколько они платят за съём (снимали трешку, поскольку кто-то храпит, гости заезжают и т.д.), была в шоке: 37-40 тысяч рублей в 2010!

На тот момент я работала в страховании, конкретно занималась страхованием ипотеки и все эти “внутренности” знала. Показала брату в Excel график аннуитетных платежей. Они, оказывается, даже не задумывались о реальной стоимости ипотеки. Думали, что это прямо дорого-дорого.

Студию чуть подремонтировали и продали, недостающую сумму взяли в ипотеку и купили двухкомнатную квартиру в городе-спутнике (скажем так) Москвы. Встроенный дом недавней постройки в давно сложившемся квартале.

Ипотека была примерно на ту же сумму, которую они тратили на аренду. Оформили на жену. Сделали ремонт. Примерно за 4 года кредит выплатили, также начали копить.

Почти сразу после этого в хорошем районе Москвы нашли трёшку (сталинка, двор ухожен, до работы пешком). Хозяин трёшки желал жить в Подмосковье и денег. Договорились на аренду с последующей продажей.

Снимали трёшку в Москве, сдавали двушку в Подмосковье хозяину своей квартиры, доплачивали ему. Как только накопили на первоначальный взнос, взяли ипотеку и выкупили трёшку. Тут уже ипотеку взяли на мужа. И уже бывший хозяин начал им платить за аренду. Все деньги кидали на платежи. Примерно за шесть лет рассчитались.

На сегодня у них две квартиры. Теперь подумывают прикупить ещё.

Артем Савельев. Мои родители обзавелись квартирой только в 50 лет (как раз переехали на мамин юбилей) и то, уже в России (смогли купить, когда папе, наконец, выплатили причитающиеся ему жилищные сертификаты за военную службу).

Владимир. Мне в 1980-е предложили окончить серьезное учебное заведение в Москве и остаться преподавать там на кафедре. Но с жильем никаких варанов не просматривалось, и я отказался.

Если бы тогда можно было купить студию!

Max Filatov. Покупал студию 25м2 в ближнем Подмосковье, конечная МЦД теперь (как метро наземное), пешком до станции 20 минут. Да, на котловане, да, 5 лет назад. Но за 1.6 млн рублей. И где теперь такие цены?

По той цене мы смогли её купить вообще без ипотеки, просто поднапрягшись всей семьёй вместе с родителями. Самая выгодная покупка в моей жизни.

Виктор Северянин. «При Брежневе всем давали квартиры бесплатно, надо было только 5 лет в очереди постоять». А прежде чем в очереди постоять — и далеко не пять лет — надо было ещё в эту очередь попасть. А для этого в квартире у родителей — за шкафчиком — начебурекать пару детишек.

Сказки про раздачу слонов в СССР, они для дураков и лентяев. Получить бесплатно квартиру можно и сейчас — пройдя квест, как в СССР.

В 1988 году стал работать после окончания института. Cпросил в профкоме, как мол насчёт квартиры. Ответ дословно: станешь ветераном — получишь.

А встать на учёт — хрен советский — у нас на всех 1 квадрат был лишний, за допустимую норму перескакивали, и в улучшении квартирных условий не нуждались. За шкафчик, однозначно.

vnukkulaka. Это в СССР была квартирная кабала — 10-20 лет скитаться с детьми по углам в ожидании «бесплатной» квартиры. А сейчас уже за первого ребенка дают маткапитал, в провинции хватает на первый взнос по ипотеке. И строить себе дом сейчас на порядок проще, чем это было в СССР, доказано личным опытом.

Сейчас надо быть реально простофилей, чтобы не иметь своего жилья! Даже если вы понаехали в Москву, с её сумасшедшими ценами на квартиры, то ничего, кроме вашей простоты, не мешает вам с вашей московской зарплатой обзавестись квартиркой в провинции — дабы жить в ней на пенсии. Либо перейдя на удаленку, когда Москва поперек горла встанет. Либо после выплаты ипотеки поменять её с доплатой на Москву/Подмосковье.

Kriptman. Два с половиной года назад взял ипотеку как раз на 30 лет. В следующем году закрою, мог бы и в этом, но решил не форсировать закрытие кредита и потратиться на обновление техники. В принципе, и планировал так закрывать.

dp_3lo. Про «при Брежневе всем давали квартиры бесплатно, надо было только 5 лет в очереди постоять». Это полная ерунда.

Во-первых, не пять лет. Кто-то мог и три года ждать квартиру, а кто-то и все десять, а то и 15 лет. Всё зависело от ситуации с жилищный строительством в конкретном городе/поселке/селе.

Мои родители получили трёшку за 3 года (КАМАЗ, и город интенсивно строился), а вот я двушку — за 8 лет, так как КАМАЗ уже работал, и строить стали меньше. Зачем строить? Всех работников утрамбовали в коммуналки!

Во-вторых, надо было, чтобы тебя признали нуждающимся в улучшении жилищных условий. Если родители получили на сына положенные квадратные метры, то сына поставят на очередь, только когда он женится и первого ребенка заведёт. Может, в 20 лет, может, в 25, а может и в 30. И неизвестно, сколько он будет ждать свою квартиру, живя с женой и ребенком в одной комнате, пока его родители живут в другой. То есть на площади, рассчитанной на троих, будут жить пятеро. А то и больше.

В-третьих, меня никак нельзя было назвать лентяем — полный чемодан грамот и свидетельств о рацпредложениях храню до сих пол. «Лучший…», «Победитель…», «Ударник…», «Благодарность…» и так далее — даже от министра автомобильной промышленности СССР.

Но меня поставили в очередь, когда родился ребенок. А до того жил с женой в комнате 11м2, в коммуналке.

И ещё. Я хорошо зарабатывал. До того хорошо, что мог просто купить, безо всяких кредитов и рассрочек — кооперативную квартиру, даже не две, а три комнаты. И готов был купить. Только мне её никто не продавал. Желающих купить квартиру было много, а строили «кооперативов» очень мало. Исключительно в крупных городах: Москва, Ленинград, Киев и так далее.

Я получил квартиру, вскочив в последний автобус. Спасибо доброй женщине из профкома — она убедила меня не ждать квартиру в новостройке, а взять освободившуюся. А то бы пролетел, так как на дворе стоял 1990-й год.

Многие стояли-стояли в очереди, а как подойдет очередь на двушку, рожали второго ребенка, чтоюы три комнаты получить. Я же в 1993-м просто поменял свою двушку с доплатой на трёшку. Там и жил, пока за городом не купил 1000 квадратов. земли, да не построил на них дом.

В СССР это было невероятно трудно. Я пытался купить дом в пригородном селе, так в сельсовете мне сказали: только если пойдёшь электриком в коровник. Нормально, да? Инженеру электронщику крутить хвосты коровам ради удовольствия иметь свой дом.