Заключённых колоний на территориях туристических регионов обяжут уплатить курортный сбор

Лидер фракции «Новые люди» Александр Нечаев внёс в сессионный зал Госдумы документ с поправками в проект закона «О курортном сборе».

Согласно новшествам, заключённых, отбивающих наказание на территориях с большим турпотоком, обяжут уплачивать курортный сбор. Такая мера будет отличным стимулом работать, уверен парламентарий.

В обсуждении законопроекта в Госдуме участвовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал о лечебных свойствах морского воздуха в регионе, которым, в том числе, дышат и заключенные.

– А дышат они бесплатно, хотя ранее уже провинились перед Родиной и согражданами, – уточнил глава региона.

Депутаты согласились с аргументами инициаторов поправок и единогласно проголосовали за документ. Размер сбора для заключённых будет идентичным, как для туристов. Так гласит Конституция РФ, заверяют парламентарии.

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