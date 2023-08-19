**Несколько Часов Безукоризненной Игры в Starfield: Впечатления Блогера**

Безупречный опыт игры в Starfield: 15 часов без единого бага, поделился блогер Тайлер МакВикер. Завладевший ранним доступом к проекту, он разместил свои впечатления на платформе YouTube, нарушая эмбарго. Подобное мнение не обошло вниманием форум ResetEra.

«Неописуемо, насколько потрясающе представляет собой данная игра, работая на движке Creation Engine. И, кстати, за прошедшие 15 часов в Starfield, мне не довелось столкнуться ни с одним техническим сбоем», – рассказал МакВикер в одном из своих постов.

Другие сообщения блогера были посвящены его впечатлениям о начале Starfield. Согласно его словам, пролог игры немного затянут. Разработчики перегружают игроков большим объемом информации о разнообразных игровых механиках, что создает ощущение перенасыщенности геймплеем. Тем не менее, МакВикер указал, что темп игры выравнивается с развитием основной сюжетной линии.

Заключая свои впечатления, блогер подчеркнул, что на основе первых 15 часов игры можно с уверенностью сказать, что Bethesda смогла создать нечто поистине уникальное.

Starfield – это приключенческий симулятор исследования космоса, где игрокам предстоит раскрыть тайны внеземных цивилизаций. Дата релиза проекта запланирована на 6 сентября 2023 года для ПК и консолей Xbox Series X и S.