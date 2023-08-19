Фестиваль “PRO лето” и ночная вечеринка пройдут в “Лужниках” 19 августа

В субботу 19 августа программа стартует с 17:00 у Малой спортивной арены. В течение дня можно будет послушать таких исполнителей, как Хабиб, Асия, Катя Голышева, Артем Кид, Женя Лизогуб, Соня Sleepy, Germanglas, Goro, Bagardi, Фейгин, Vavan, Dino МС47, Алекс Индиго, Эмми Лин, Янгер, Kara Kross, Кирилл Туриченко, Ivan, Амура, Канги, Ислам Итляшев, “Космонавтов нет”, Escape, Kalvados, Юля Волкова, Loc Dog, Akmal’

Гвоздями программы станут Slava Marlow и певица МакSим. Вечерник концерт закроет группа “Мураками”. Однако не спешите расходиться, после 22:00 стартует ночная дискотека. Зрителей порадуют “Иванушки International”, Nyusha, Nikita Zabelin, Arina Mur и Magnit.

Фестиваль продолжится и в воскресенье 20 августа.