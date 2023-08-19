Никас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь

Никас Сафронов, который уже давно поддерживает с Азизой теплые отношения, рассказал, почему она перестала выходить на связь. По мнению художника, артистка, которая с 16 лет постоянно находится перед людьми, просто устала. Вероятно, она решила отдохнуть от внимания прессы и поклонников, уединилась.

Правда, Никаса Сафронова настораживает тот факт, что звезда перестала отвечать на сообщения друзей и знакомых. Он недавно лично писал Азизе, уточнял, все ли с ней в порядке. “Более чем”, – был ему ответ.

Художник решил не вдаваться в подробности жизни артистки, так как уверен, что она захотела просто отдохнуть, подумать о жизни и о себе. При этом, отметил Никас Сафронов, предложения выступить Азизе поступают, но она на них не реагирует. Несмотря на это, он уверен, что артистка еще обязательно вернется на сцену.

“Большие артисты, к которым она, безусловно, относится, не могут жить без сцены. В сердце у Азизы много любви, она всегда делилась ее со своим зрителем”, – говорит Сафронов.

В начале года Азиза рассказывала, что планирует заняться целительством, так как дар передался ей по наследству. Возможно, сейчас звезда настраиваться на нужный лад, копит энергию, чтобы открыть новую главу своей жизни.