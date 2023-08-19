Acura возродила модель ZDX в формате электрокроссовера

Японский автомобильный бренд Acura представил первую электрокар собственного производства.

Речь идет о новом паркетнике Acura ZDX, который сможет похвастаться силовой установкой с мощностью около 500 л.с. Кроме того, покупатели смогут приобрести кроссовер с задним приводом и полноприводную версию, предполагающую два силовых агрегата на каждой оси. Запас хода электрокроссовера Acura ZDX достигает 325 миль.

В максимальной конфигурации предусмотрели улучшенный агрегат и запас хода до 460 километров. В салоне кроссовера установили крупный 22-дюймовый дисплей мультимедийного центра и цифровую приборную панель. Автомобиль получит продвинутые системы безопасности в комплексе AcuraWatch.