 

Acura возродила модель ZDX в формате электрокроссовера

19.08.2023, 15:00, Разное
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Японский автомобильный бренд Acura представил первую электрокар собственного производства.

Речь идет о новом паркетнике Acura ZDX, который сможет похвастаться силовой установкой с мощностью около 500 л.с. Кроме того, покупатели смогут приобрести кроссовер с задним приводом и полноприводную версию, предполагающую два силовых агрегата на каждой оси. Запас хода электрокроссовера Acura ZDX достигает 325 миль.

В максимальной конфигурации предусмотрели улучшенный агрегат и запас хода до 460 километров. В салоне кроссовера установили крупный 22-дюймовый дисплей мультимедийного центра и цифровую приборную панель. Автомобиль получит продвинутые системы безопасности в комплексе AcuraWatch.


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