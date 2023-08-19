В РФ начались продажи 7-местного Dongfeng Fengon 580 за 3 млн рублей

В Сети показали новый китайский кроссовер под названием Dongfeng Fengon 580.

Данный автомобиль уже доступен в РФ благодаря партиям, закупленным местными дилерами. Цена на паркетник Dongfeng Fengon 580 для россиян достигает 3 миллионов рублей. Здесь предусмотрели только переднеприводную комплектацию. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем с отдачей 184 л.с. Модель приводится в движение шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Отмечается, что в кроссовере установили климат-контроль, мульти-руль, круиз-контроль, камеру заднего вида и панорамный люк. В дальнейшем прогнозируется поступление в Россию более широкой линейки комплектаций автомобиля.