Напоролись на протесты — план Токио по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан встречает сопротивление не только из-за рубежа

В Японии проходят акции протеста против решения правительства страны сбросить воду, использовавшуюся для охлаждения повреждённых реакторов АЭС «Фукусима», в океан, пишет TV5 Monde. Как отмечается в сюжете канала, инициатива Токио также вызывает критику и со стороны многих стран Азии, включая Китай.

Граждане Японии решили выразить свою обеспокоенность под окнами резиденции премьера страны — и заявить, что выступают против сброса сточных вод с АЭС «Фукусима» прямо в океан.

ЖЕНЩИНА: Я не верю тому, что говорит правительство. Затея это очень опасная. В этой воде содержится множество радиоактивных элементов, и когда её сбросят в море, это может вылиться в серьёзные проблемы. Мы не сможем больше есть рыбу.

С момента аварии на «Фукусиме» 12 лет тому назад для охлаждения повреждённых реакторов станции были использованы огромные объёмы воды. Воду, насыщенную радиоактивными элементами, хранили с тех пор в тысяче цистерн — но место для хранения заканчивается, поэтому правительство Японии решило сбросить воду прямо в море в одном километре от побережья Фукусимы, предварительно её очистив. Власти утверждают, что никакой опасности вода больше не представляет.

В прошлом месяце такой метод одобрило после очередного визита на станцию Международное агентство по атомной энергии. По мнению специалистов организации, все решения соответствуют действующим нормам.

РАФАЭЛЬ ГРОССИ, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ): Знаете, какое мне нравится слово? «Доверие». Мне кажется, что научной работе, которую проводит МАГАТЭ, нужно доверять. Мы — нейтральная сторона и на чью-либо сторону не встаём.

Однако японское правительство столкнулось с критикой со стороны части собственных граждан, профсоюзов рыбаков, а также — многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею, где проходит всё больше акций протеста в связи с политикой Токио, и Китай, который реагирует особенно резко.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД КНР: Китай снова настоятельно призывает Японию учесть оправданные опасения международного сообщества и её собственных граждан и отказаться от плана сбросить в море воду, содержащую радиоактивные элементы.

Пекин уже объявил о прекращении импорта продуктов питания из отдельных регионов Японии, включая префектуру Фукусима. Сброс воды должен будет начаться к концу нынешнего месяца. Для того, чтобы полностью избавиться от миллионов тонн радиоактивной воды, понадобится три десятилетия.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.

—