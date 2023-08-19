 

Мнение: Потеряный август

19.08.2023, 14:43, Разное
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19 августа 1991 года я был в Москве, в Белом доме. И 20-го августа. И 21-го… И ни о чем не жалею. Если бы сегодня вернулся август 1991-го, я бы снова пошел к Белому дому. Потому что те, кто в августе 1991 года искренне и героически защищал демократию, не виноваты в том, что их обманули.

В августе 1991 года, конечно, победили демократы, но не демократия. Демократия, увы, так и осталась на обочине российской действительности. Потому что новая власть предпочла опереться на оставшийся со времен СССР аппарат контроля над страной – суды, прокуратуру, КГБ, МВД…

Да, в начале 90-х эти структуры не были всесильны и находились в спящем режиме. И ждали своего часа. И, похоже, что дождались…

В августе 2001-го в «Вечерней Казани» были опубликованы мои дневниковые записи, сделанные по горячим следам еще в сентябре 1991-го и мои размышления о том, что произошло в стране за десять минувших лет. Когда у меня появилась страница в ЖЖ, выложил публикацию в блоге…. Сегодня снова напоминаю об этом тексте.

Конечно, можно было бы что-то убавить, что-то добавить, что-то подредактировать…. Но это уже были бы дни ГКЧП не глазами отставного офицера, только-только ушедшего на гражданку…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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