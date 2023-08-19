Мнение: Россияне за отмену канцелярита, рост спроса на копирайтеров, Телеграм обошёл ВК и Ютуб

1. Значительная часть россиян попросту не понимает, что говорят и пишут наши чиновники. Не понимает на самом базовом уровне – на уровне используемых слов. Что уж говорить об идеях и смыслах, которые чиновники пытаются из этих слов сложить. Неудивительно, что большинство россиян выступает за борьбу с канцеляритом и упрощение официального языка (ссылка):



…56 процентов знатоков русского языка предлагают упразднить канцеляриты и деловой стиль в законотворческих и политических текстах, так как они иногда непонятны и допускают множество толкований. 44 процента с ними не согласны и считают такой язык более конкретным и описывающим все важные детали. Среди тех, кто с русским языком непосредственно не работает, соотношение за (упразднить канцелярит) и против (оставить всё как есть) — 66 процентов и 34 процента.

Почти единогласно большинство в обеих группах респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, стоит ли чиновникам упростить устную речь. Так, 45 процентов (знатоки) и 47 процентов (обычные граждане) считают, что их язык должен быть понятен всем, и еще по 26 процентов (в обеих группах) — что русская речь от этого даже не обеднеет. Но 19 процентов и 14 процентов оставили бы все как есть, а 10 процентов и 13 процентов уверены, что это народ должен тянуться к пониманию смыслов, а не наоборот.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 августа 2023 года, охват составил 122 833 интернет-пользователя, среди которых 63 процента мужчин и 37 процентов женщин.

Лично я полагаю, что засилье канцелярита — это вопрос образования. Русскому языку учат плохо, так что за пределами профессиональной журналистики и рекламы им владеют очень плохо. Начальство, вдумчиво утверждающее очередную инструкцию или приказ, даже не осознаёт, насколько плох текст, под которым оно ставит свою подпись.

Как поднять уровень грамотности — большой вопрос. Полагаю, надо начинать с двух вещей. Первое — избавиться, наконец, от учебниковой мафии, чтобы вернуться к нормальным учебникам. Второе — хотя бы на декларативном уровне прописать, что любой текст, на который падает глаз школьника, должен быть понятным и красивым. Слово ГБОУ на вывеске — преступление против педагогики, за которое следует сурово наказывать всех причастных.

Кстати, совет. Не используйте аббревиатуры в деловой переписке. Вы экономите три секунды, чтобы написать ОС вместо «Обратная связь», но тратите 15 минут, потраченные на устранение недопонимания между вами и вашим адресатом.

2. Несмотря на развитие нейросетей, которые в тепличных условиях уже могут выдавать вполне убедительные результаты, спрос на офисных работников в России растёт (ссылка):

Спрос на офисных специалистов в России увеличился за год на 14 процентов. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Больше всего на российском рынке труда выросла потребность компаний в копирайтерах (плюс 63 процента в годовом выражении), финансовых менеджерах (плюс 43 процента), юристах (плюс 42 процента) и SMM-специалистах (плюс 28 процентов). Аналитики отметили, что в прошлом году спрос на таких работников, напротив, заметно сократился на фоне ухода из России части иностранных компаний.

Зафиксирован был и рост медианной заплаты офисных сотрудников — на 10 процентов. Существеннее всего увеличилась оплата труда юрисконсультов (17 процентов), финансовых менеджеров (15 процентов) и офис-менеджеров (6 процентов).

3. По данным Минобрнауки, Телеграм среди молодых россиян сумел обойти по популярности как отечественный ВКонтакте, так и американский Ютуб (ссылка):

Telegram среди молодёжи популярнее, чем «ВКонтакте» и YouTube, сообщает РБК со ссылкой на опрос Минобрнауки.

При этом, по данным Mediascope, пользователи ежедневно тратят на чтение каналов в среднем всего 11 минут, хотя проводят в приложении по 40 минут в день.

Респонденты опроса Минобрнауки добавили, что им удобнее всего воспринимать короткий текст, карточки с текстом или инфографикой, а видео длиннее двух минут и аудиоподкасты они считают самыми неудобными.

Кроме того, согласно данным опроса, 50% пользователей каналов готовы от них отписаться, если за день в канале слишком много публикаций, а 49% – если тексты там слишком длинные.

Возможно, всё дело в информационном перегрузе — всякой дряни с той стороны экрана так много, что нет никакой возможности сосредоточиться на чём-то одном. Если вы смотрите видео дольше одной минуты, мозг уже начинает беспокойно ёрзать: «чего так долго, когда закончится уже, давай уже на следующее переключаться».

Телеграм находится в выигрышной позиции, так как посты и видео там гораздо короче, чем типичные ролики на Ютубе. Кроме того, там в процентном отношении меньше каналов про картинки с котиками и прочие подобные темы. Наконец, в Телеграме сравнительно немного рекламы (если не считать каналы, которые форсят «легендарные финки НКВД»). Но зато нет и удобной монетизации, как на том же Ютубе.