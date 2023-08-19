Рупор кремлевской пропаганды: «Выход в свет»

«Выход в свет»

В рамках форума «Армия» для меня наибольший интерес представляет конференция по ментальным войнам, которую организует Советник министра обороны А.М. Ильницкий. В этом году она называлась «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности». Мероприятие имеет практически десятилетнюю историю и обрело статус места встречи, присутствие / приглашение на котором стало маркером «свой-чужой» для экспертов, заявляющих о своих патриотических позициях. Своего рода современный аналог дореволюционного «выхода в свет».

В отличии от ПМЭФ, ВЭФ, различных клубов в английском стиле и конференций, данное мероприятие не потеряло сути, выдерживая баланс. Война против Запада, что в начале 2022 года перешла в активную фазу, только укрепила статус конференции, сохранив формат «для своих». Разумеется, среди гостей были люди, что попали в силу инерции, старых заслуг или статуса, но в этот раз таких было много меньше. Долгие годы для либералов аналогом данного мероприятия был «Гайдаровский форум».

Несколько лет назад экспертное сообщество делилось на ориентированных на Запад «либералов» и «патриотов», ориентированных на Россию. По мере ослабления первых, среди вторых выделились либералы-государственники, с совершенно либеральной системой ценностей, но готовые колебаться с «линией партии власти», исполняя любые команды. Первый раз ярко разделение проявилось в отношении к принудительной медицине.

Прошедший с прошлого мероприятия год был очень непростым, но зато стало ещё более понятно – кто есть кто и чего стоит. Текущий информационный шум не отслеживаю, оттого контраст оказался очень силён. Год назад речи присутствующих либералов-государственников находили отклик или вызывали явное напряжение у экспертного сообщества, в этот раз их выступления в стиле «разгневанных патриотов» с эмоциональными призывами и лозунгами, вызывали вежливую скуку на лицах, явное ощущение халтуры и цинизма у присутствующих.

Вспоминалось искусственное «богемное морализаторство» из прошлого и выступления либеральных экономистов, в стиле – «всё плохо, одна бедность, поэтому нужно срочно всё приватизировать». Одно дело знать, что подобное уходит, совсем другое, почувствовать эти настроения, нотки обреченности и усталости у актёров, которые подсознательно понимают – их эпоха уходит, но роль нужно играть, ведь иной команды нет, а деньги платят. Смотрел на этих граждан, имена называть не буду, и видел дыхание старости. Не физического старения, а уходящей эпохи, ровно как было с либералами в конце 2021 года.

Ощущение контроля ситуации на фронте, спокойного и размеренного действа формируют ментальный иммунитет. Несмотря на все запугивания и предсказания, после отвода ЧВК фронт не обвалился, снарядов хватает и т.д. Даже попытки обелить и оправдать мятеж, создать легенду, не находит отклика в обществе. Количество погибших от рук мятежников летчиков больше чем за 1,5 года СВО…

И, да, повеселил один из выступающих, который сказал, что каждый год мероприятие значительно лучше предыдущего, даже страшно представить, каким тогда безобразием оно было 8 лет назад с его точки зрения, но в этом году было реально очень хорошо…))

(с) Андрей Школьников

«Выход в свет»

https://t.me/geostrategrus/2951 – цинк

Ну вот как раз отношение к ноткам обреченности прежнего либерального дискурса и демонстрируют, насколько большой путь страна прошла с первой конференции 8 лет назад, в которой отражается меняющееся отношение общества к путям развития страны, где прежние подходы после начала СВО потерпели окончательное поражение, затронув и пресловутых сислибов, прежняя риторика которых нынче выглядит совсем уж инородной.

PS. Я так понял, Школьников намекает на Караганова, который 10 лет назад призывал к тотальной десталинизации России (при Медведеве), а нынче рядится в одежды ультрапатриота.

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