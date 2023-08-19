 

Ставшая матерью Бондарчук ответила на негатив: Гармонии всем, кого заботит, каким образом родился

19.08.2023, 13:50, Разное
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О радостном событии бизнеследи сообщила на днях. Более полугода она скрывала факт появления третьего ребенка.

В комментариях под публикацией с сыном, которого пара решила назвать Петром, многие порадовались за 54-летнюю Светлану Бондарчук. Стоит отметить, три года назад она рассказывала, что для полного счастья ей не хватает только третьего ребенка. Пара не раскрывает, каким способом мальчик появился на свет, но многие уверены, что не обошлось без суррогатной матери.

Однако не все разделили ликование по поводу появления сына у супружеской четы. Некоторые пожалели ребенка, который с детства будет воспитываться няней, ведь Светлана Бондарчук и ее муж продолжают вести якобы праздную жизнь: путешествовать, ходить на светские тусовки и проводить много времени вне дома. Более того, подписчики намекнули, что в таком возрасте опасно заводить детей, ведь, не дай бог что, малыш может остаться без родителей.

Светлана Бондарчук поблагодарила всех, кто порадовался за ее семью, но не забыла и про недоброжелателей.

“И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас!” – написала Бондарчук.


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