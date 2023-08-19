 

Вместо кроссовера GS8 компания GAC выпустит модель ES9

19.08.2023, 13:45, Разное
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В РФ кроссовер GAC GS8 2023 модельного года продается с прошлого месяца, но в компании уже объявили о прекращении производства модели.

В частности, такое решение связано с желанием начать продажи более современной модификации ES9, которая сможет похвастаться улучшенными характеристиками. Вместе с тем отличия коснутся радиаторной решетки, головной оптики, бамперов и задних фонарей. Автомобиль в начальной комплектации будет похож на предшественника.

Следует отметить, что кроссоверу предусмотрели 2-литровый турбированный мотор, который выдает 190 л.с. мощности. Однако в дальнейшем планируется поступление гибридной версии, которая сможет похвастаться увеличенной отдачей до 373 л.с. из-за предусмотренного электромотора.


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