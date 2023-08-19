 

Чёрные кошки получили право на репатриацию в Израиль

19.08.2023, 13:33, Разное
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Парламент Израиля после продолжительной дискуссии поддержал инициативу партии «Ноам» о предоставлении котам чёрного цвета статуса «еврейских питомцев». С 1 сентября все кошки с тёмной шерстью получат право на репатриацию в Израиль и получение полного пансиона. 

«Мы доказали, что все чёрные коты являются прямыми потомками любимого питомца царя Давида. А значит, они являются нашими, еврейскими домашними животными и должны иметь право перебраться на историческую Родину», – рассказал замглавы «Ноам» Иосиф Гольдштейн. 

Для получения разрешения на репатриацию, официальный опекун или хозяин чёрной кошки должен обратиться в любое посольство Израиля. После этого кота и его представителя пригласят на собеседование, в ходе которого консул и ветеринар проведут оценку «еврейского происхождения» питомца. 

В случае положительного решения, чёрный кот получит бесплатный авиабилет в Тель-Авив, место в питомнике и ветеринарную страховку. Как подчёркивают в Министерстве интеграции Израиля, наличие права на репатриацию у кошки не распространяется на её опекунов или хозяев 

«Если кот имеет еврейское происхождение, то он получит все положенные по закону льготы. Однако хозяин животного, если он не имеет еврейских корней, репатриироваться вместе со своим питомцем не сможет», – сообщил журналистам официальный представитель ведомства. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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