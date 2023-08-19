 

Мнение: О польской допомоге украинским побратимам… Цель – «Восточные Кресы»?

19.08.2023, 13:15, Разное
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Похоже на то.

Но самую мякотку, весьма красноречиво кое о чём свидетельствующую, уберу под кат. А в качестве преамбулы – пара фраз.

На форуме «#Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» – аншлаг трофейной техники. Не верьте злопыхателям, что её там мало. Всё же цель мероприятия не трофеи выставлять, а свой товар лицом показать. И потом, параллельно идут выставки трофеев СВО во многих городах России, от Калининграда до Владивостока. Почему их не афишируют широко, Бог весть…

Павильон большой.


Фото ©.
Экспонатов много. И отдельно – выставка «пленной» бронетехники на улице, где есть шведская БМП CV-90. Уже как минимум вторая «лучшая ББМ в мире», подбитая в зоне СВО. Первую уничтожил высокоточный российский «Краснополь», а эту, затрофеенную, «неприятно поразил» неназванный русский воин из отечественного РПГ. Самый писк в том, что на элементах управления шведской бронетехники, выпущенной в 2018 году, надписи на элементах управления продублированы… на русском языке. Вот и верь после этого в «нейтралитет».

Кстати иностранное противотанковое оружие показано вполне в товарных количествах.


Фото ©.
«Святые Джавелины» и не только, заметим в скобках.

Но вернёмся к полякам. Среди их допомоги нашлось интересное.


Фото ©.
Подаётся как «Установка разминирования». Но судя по футляру, предмет двойного назначения. И чем-то напоминает устройство утилизации Станислава Лема.

Так вот, вопрос. Это у поляков чувство юмора такое?

Или тут мы видим метафору? А, может, даже уже и пророчество?

Кто расшифрует?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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