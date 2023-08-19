 

Бритни Спирс вышла на связь после новостей о разводе с фитнес-инструктором

19.08.2023, 12:37, Разное
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Сначала об этом сообщили инсайдеры, которые сослались на мужа певицы. Якобы он уже подал на развод и планирует оспорить брачный договор, по которому при расторжении брака он не может претендовать на что-либо.

Накануне Сэм Асгари в личном блоге подтвердил информацию о разводе. Он заявил, что они с Бритни Спирс остаются в теплых отношениях, несмотря ни на что. Однако в прессу просочилась информация, что фитнес-тренер обвиняет свою супругу в насилии. Он утверждает, что жена поднимала на него руку и кусала, а также кидалась в стену ножами.

Более того, Асгари якобы уличил Спирс в измене. По его словам, супруга имела интрижку с рабочим их дома, а также просила снимать себя обнаженной одного из сотрудников персонала.

Бритни Спирс в своем блоге также подтвердила, что разводу быть. Она не стала комментировать обвинения пока еще мужа. Певица написала, что испытывает невыносимую боль. Также она отметила, что на самом деле все было не так радостно, как она транслировала в социальных сетях.

Напомним, пара поженилась в июне прошлого года. До этого они были в отношениях порядка шести лет. Тогда многие радовались за Бритни Спирс, у которой наконец-то началась нормальная жизнь.


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