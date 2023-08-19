В РФ появился роскошный китайский лимузин Hongqi H9 Plus за 8,3 млн рублей

В РФ стало возможным приобрести новую модель китайского лимузина Hongqi H9+ (H9 Plus).

Данный автомобиль до сих пор официально не поставляют на отечественный рынок, однако ставропольский дилер уже закупил партию машин. Стоимость автомобиля 2023 модельного года достигает 8,3 миллиона рублей. Для доступных экземпляров применили 20-дюймовые диски, шторки и подушки безопасности, светодиодные фары, мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель, кожаные кресла, камеру заднего вида и ряд других опций.

Под капотом лимузина Hongqi H9+ (H9 Plus) установлен 3-литровый турбированный агрегат, который выдает 283 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.