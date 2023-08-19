 

Доктор Маргарита Королева разъясняет, как непереносимость продуктов может повредить кишечник и иммунную систему

19.08.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доктор Маргарита Королева разъясняет, как непереносимость продуктов может повредить кишечник и иммунную систему. В интервью она обсудила продукты, которые негативно влияют на пищеварительную систему, особенно у людей с непереносимостью.

Многие из нас могут не знать о своей скрытой непереносимости к определенным продуктам. Однако их потребление может серьезно навредить кишечнику. “Употребление таких продуктов может отрицательно повлиять на функционирование кишечника”, – поделилась доктор Королева в беседе с “Москвой 24”.

Доктор медицинских наук указала, что продукты, вызывающие непереносимость, оказывают негативное воздействие на иммунную систему. Это происходит потому, что они не перевариваются должным образом в кишечнике, что в конечном итоге ослабляет иммунитет.

“Когда продукт находится в зоне непереносимости, кишечник не может эффективно переваривать его компоненты, что разрушает его целостность”, – объясняет Маргарита Королева.

Помимо этого, врач предостерегает от чрезмерного употребления простых углеводов, которые могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике и нарушить микрофлору и процессы переваривания. Кроме того, она советует следить за потреблением жирной и жареной пищи, которую можно считать лишним балластом для кишечника.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Пресечена попытка простолюдина пройти на боярский пляж

19.08 / BYD представил передовой внедорожник Leopard 5 с классическим дизайном

19.08 / 18 августа — в трех карточках

19.08 / Новый Vivo Y77t: 50 Мп камера и 5000 мАч батарея по цене 18 тыс. рублей

19.08 / Терапевт Татьяна Романенко рассказала о причинах чувства нехватки воздуха и ограничении глубоко вдохнуть

19.08 / **Значительная Экономия: Применение ИИ Принесет России 400 Млрд Рублей Конец 2023 Года**

19.08 / Как себя мотивировать? – Отвечает психолог

19.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Арестован Мелконьянц

19.08 / Историк: Ватикан заплатил монголам тонну золота за уничтожение Руси

19.08 / Однажды к нам прибудет вдруг размером со слона паук?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика