Доктор Маргарита Королева разъясняет, как непереносимость продуктов может повредить кишечник и иммунную систему

Доктор Маргарита Королева разъясняет, как непереносимость продуктов может повредить кишечник и иммунную систему. В интервью она обсудила продукты, которые негативно влияют на пищеварительную систему, особенно у людей с непереносимостью.

Многие из нас могут не знать о своей скрытой непереносимости к определенным продуктам. Однако их потребление может серьезно навредить кишечнику. “Употребление таких продуктов может отрицательно повлиять на функционирование кишечника”, – поделилась доктор Королева в беседе с “Москвой 24”.

Доктор медицинских наук указала, что продукты, вызывающие непереносимость, оказывают негативное воздействие на иммунную систему. Это происходит потому, что они не перевариваются должным образом в кишечнике, что в конечном итоге ослабляет иммунитет.

“Когда продукт находится в зоне непереносимости, кишечник не может эффективно переваривать его компоненты, что разрушает его целостность”, – объясняет Маргарита Королева.

Помимо этого, врач предостерегает от чрезмерного употребления простых углеводов, которые могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике и нарушить микрофлору и процессы переваривания. Кроме того, она советует следить за потреблением жирной и жареной пищи, которую можно считать лишним балластом для кишечника.