Пресечена попытка простолюдина пройти на боярский пляж

Столичные опричники провели успешную операцию по нейтрализации нежелательного элемента на территории зоны отдыха Серебряный Бор.

Из материалов следствия известно, что на пляж для бояр, используя поддельную «карту боярина», пробрался самозванец простолюдинского происхождения.

– Вместо того, чтобы приобрести временную «карту боярина» с почасовой оплатой, простолюдин напал в лесном массиве на боярина, оглушил его и воспользовался его ID-картой на входе на пляж. Поначалу отдыхающие бояре не смогли идентифицировать самозванца, но своим дальнейшим поведением простолюдин выдал себя – он не заказывал в баре алкогольные напитки и не называл шмарами простолюдинок, разносивших заказы посетителям, – сообщила глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь.

В ходе инспекции опричники проверили лица отдыхающих специальными сканерами, закупленными на средства муниципальной программы «Безопасная Москва». Нарушитель правопорядка выявлен и будет отправлен на урановые рудники.

Чтобы воспрепятствовать подобным случаям в будущем, на территории Серебряного Бора построят дополнительную линию турникетов с дактилоскопической функцией.

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