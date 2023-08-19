BYD представил передовой внедорожник Leopard 5 с классическим дизайном

Китайский автогигант BYD представил под маркой FangChengBao новый внедорожник под названием Leopard 5.

Речь идет о гибридной модели, которая может похвастаться привлекательной внешностью и улучшенными характеристиками. В частности, автомобиль получил два электрических агрегата на каждой из осей с общей отдачей 650 л.с. Кроме того, производителем установлены усиленные аккумуляторы, благодаря которым запас хода будет достигать 1200 километров.

Стоимость автомобиля на китайском рынке составит около 400 тысяч юаней. Пока разработчики не раскрывают сроки поступления гибридного внедорожника Leopard 5 в остальные страны.